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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

نوری:

1150 میلیارد تومان اعتبار به واحدهای تولیدی همدان اختصاص یافت

1150 میلیارد تومان اعتبار به واحدهای تولیدی همدان اختصاص یافت

همدان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار همدان گفت: یک هزار و 150 میلیارد تومان اعتبار در راستای کمک به تامین منابع مالی به واحدهای تولیدی استان همدان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدر نوری در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان همدان افزود‌: در سفر چهارم هیئت دولت به استان همدان یک هزار و 150 میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های بزرگ برای استان همدان لازم است، یادآور شد‌: دو محور اصلی در کارگروه های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که طرح‌های نیمه تمام و خرد در بخش‌های مختلف از جمله آن‌ها بود.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان عنوان کرد‌: در این دوره از سفر هیئت دولت منابعی نیز برای توسعه اشتغال روستایی پیش بینی شد.

وی با بیان اینکه کمک 85 درصدی بلاعوض دولت به کشاورزان در راستای اجرای طرح آبیاری تحت فشار، قدم بزرگی است، تاکید کرد: کشاورزان خواستار انجام سیستم‌های آبیاری تحت فشار 85 درصد هزینه اجرای این طرح را به صورت کمک بلاعوض از دولت دریافت می کنند.

نوری عنوان کرد‌: این اقدام قدمی در راستی کمک به صنعتی کردن کشاورزی همدان است و باید از این فرصت طلایی برای استان استفاده کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان ادامه داد: اجرای این طرح در مناطق محروم به طور صد در صد انجام خواهد شد.

وی در‌خصوص مسائل و مشکلات بخش صادرات استان همدان نیز گفت‌: در کارگروه های تخصصی توسعه صادرات باید موانع توسعه صادرات شناسایی و راهکاری برای حل آن ارائه شود.

کد مطلب 1438425

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