  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

141 آمارگیر برای اجرای طرح سرشماری نفوس در چناران آماده شدند

141 آمارگیر برای اجرای طرح سرشماری نفوس در چناران آماده شدند

چناران - خبرگزاری مهر: معاون فنی طرح آموزش عمومی نفوس و مسکن چناران گفت: ۱۴۱ آمارگیر در چناران برای اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن آماده شدند.

علیرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای طرح آمارگیری نفوس و مسکن ۱۴۱نفر به عنوان آمارگیر، کارشناس و بازبین، کار تهیه اطلاعات از دو نقطه شهری و ۲۴۰ آبادی و نقطه های فرعی شهرستان چناران را به انجام می رسانند.

وی افزود: این افراد در قالب یک دوره ۱۳ روزه، شیوه های تکمیل فرم های خانوار و پرسشنامه آبادی و فهرست برداری از اماکن شهری و روستایی را فرا گرفتند.

اصغری ادامه داد: به منظور ارتقای توان عملی آمارگیری، شرکت کنندگان در طرح آموزش به صورت آزمایشی آموخته های خود را در قالب ۲۵ گروه عملیاتی کردند.

کد مطلب 1438428

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها