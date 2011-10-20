141 آمارگیر برای اجرای طرح سرشماری نفوس در چناران آماده شدند

علیرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای طرح آمارگیری نفوس و مسکن ۱۴۱نفر به عنوان آمارگیر، کارشناس و بازبین، کار تهیه اطلاعات از دو نقطه شهری و ۲۴۰ آبادی و نقطه های فرعی شهرستان چناران را به انجام می رسانند.

وی افزود: این افراد در قالب یک دوره ۱۳ روزه، شیوه های تکمیل فرم های خانوار و پرسشنامه آبادی و فهرست برداری از اماکن شهری و روستایی را فرا گرفتند.

اصغری ادامه داد: به منظور ارتقای توان عملی آمارگیری، شرکت کنندگان در طرح آموزش به صورت آزمایشی آموخته های خود را در قالب ۲۵ گروه عملیاتی کردند.