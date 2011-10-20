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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

عباس نژاد در گفتگو با مهر:

جشنواره "رضوان" به ایستگاه آخر نزدیک می شود

جشنواره "رضوان" به ایستگاه آخر نزدیک می شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اجرایی بیست‌ و یکمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی گفت: جشنواره تئاتر استانی رضوان در نیشابور با عنوان "رضوان" با حضور پرشور مردم و هنرمندان به روزهای پایانی نزدیک می شود.

محمود عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز نمایش "ابهریا" به نویسندگی حامد امان پور قرایی و کارگردانی محمد بهاگیر از قوچان در فرهنگسرای وکیلی از ساعت 15 به روی صحنه می رود.

وی افزود: نمایش "رویای تفتیده" به نویسندگی حسین ابراهیمی و کارگردانی مجید بهنامی فر از سبزوار در فرهنگسرای سیمرغ از ساعت17 و "شاید شبی شوم و شفاف" به نویسندگی میلاد اکبرنژاد و کارگردانی محمد حسن زاده از تربت حیدریه در تالار ادیب نیشابور از ساعت 20 به روی صحنه خواهند رفت.

وی عنوان کرد: همچنین روز جمعه 29 مهرماه نمایش های،"همه خواب، همه بیدار" به نویسندگی و کارگردانی امیر قربانی از تربت حیدریه در محل فرهنگسرای وکیلی ساعت 15 و "زخم خار" به نویسندگی فرشید تمری و کارگردانی حکیم مشورتی از خواف در فرهنگسرای سیمرغ ساعت 17 اجرا می شود.

عباس نژاد عنوان کرد: "سپنج و رنج" به نویسندگی محمود استاد محمد و کارگردانی سروش طاهری از مشهد در محل تالار ادیب نیشابور ساعت 20 به روی صحنه خواهند رفت که محمودرضا رحیمی، محمدعلی لطفی ‌مقدم و ایوب آقاخانی در این اجرا به عنوان داور حضور دارند.

عباس نژاد عنوان کرد: اختتامیه جشنواره نیز در ساعت 9 صبح روز شنبه 30 مهر در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.

این مسئول یادآور شد: ورک شاپ نیز با حضور کارشناسان ملی تئاتر در جشنواره برگزار شد و این کارگاه‌ها جنبه آکادمیک مطلق نداشته و با ارائه سئوالات از سوی حضار همراه بود.

وی افزود: همچنین هنرمندان شرکت کننده در جشنواره رضوان از اماکن تاریخی، سیاحتی و زیارتی نیشابور از جمله آرامگاه حکیم عمر خیام، عطار نیشابوری، کمال الملک، فضل بن شاذان، امامزادگان محمد محروق و ابراهیم(ع)، کاروانسرای عباسی، بازار تاریخی سرپوشیده و بازدید کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور بیان کرد: طی دو روز برگزاری بیست ‌و یکمین جشنواره تئاتر استان در نیشابور استقبال مردم و هنرمندان بیش از حد انتظار بود که برای برخی اجراها صندلی سالن پر می شد و جایی برای نشستن علاقمندان وجود نداشت.

وی تصریح کرد: تمام زحمتی که تئاتری ‌ها می‌کشند برای تماشاگر است و بحث مخاطب از عناصر اصلی در تئاتر است و زمانی تئاتر می‌ تواند مورد قبول باشد که بتواند با تماشاگر ارتباط برقرار کند و تئاتر باید به دل مردم راه پیدا کند که در این جشنواره در حد قابل قبولی شاهد آن بوده ایم.

کد مطلب 1438431

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