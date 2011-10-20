مشعل به اردن باز می گردد/ هشدار درباره خلف وعده اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "ابوعبیده" سخنگوی گردانهای عزالدین قسام گفت: به نفع اشغالگران نیست که از اجرای مرحله دوم تحویل اسیران مطابق توافق صورت گرفته سرباز زنند.

وی افزود: معیارهایی درباره اسیرانی که در مرحله دوم آزاد خواهند شد وجود دارد که از جمله آنها عدم حضور جنایتکاران در لیست آزاد شدگان، عدم حضور اسیرانی که دوران محکومیت آنها روبه پایان است واولویت دهی به زندانیان مسن و بیماران است.

سخنگوی گردانهای عزالدین قسام تاکید کرد: مصر به عنوان عهده دار توافقنامه ضامن اجرای مرحله دوم توافقنامه آزادی 550 اسیر است.

از سوی دیگر "صالح العاروری" مسئول پرونده اسیران در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) اعلام کرد: اسیران زنی که مطابق توافقنامه مرحله اول می باید آزاد می شدند ظرف روزهای آینده آزاد خواهند شد.

این در حالی است که "اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب مردم فلسطین از اعطای مبلغ دو هزار دلار به اسیرانی که به تازگی آزاد شده اند خبر داد.

خبر دیگر اینکه "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) تلفنی با "عون الخصاونه" نخست وزیر مکلف اردن گفتگو کرد.

منابع اردنی اعلام کردند که نخست وزیر اردن در منزل خود با "محمد نزال" عضو دفتر سیاسی حماس دیدار کرده و این عضو حماس به الخصاونه به خاطر مامور شدن برای سمت نخست وزیری اردن تبریک گفته است.

این درحالی است که اخباری درباره سفر رسمی قریب الوقوع خالد مشعل به امان (پس از قریب ده سال از اخراج از اردن) به همراه شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر منتشر شده است.

خبر دیگر اینکه "سلام فیاض" نخست وزیر تشکیلات خودگردان به شکست تلاشهایی که تاکنون به عنوان مذاکرات سازش در جریان بود، اعتراف کرد.