عملیات لوله گذاری انتقال آب در خراسان رضوی 181 درصد رشد یافت

مهدی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال گذشته چهار هزار و 487 متر مکعب مخازن در حال ساخت داشتیم که امسال این رقم به 16 هزار و 189 متر مکعب در شش ماهه اول سال رسیده است که نشان از پیشرفت 361 درصدی در این بخش است.

وی افزود: این استان در زمینه طرح های انتقال و توزیع آب عملکرد مثبت و پیشرفت چشمگیری داشته است به طوری که 61 کیلومتر در اصلاح و بازسازی نسبت به شش ماهه سال قبل پیشرفت داشته است.

حسین زاده افزود: در زمینه احداث و توسعه خطوط انتقال آب در این استان شاهد فعالیت 92 درصدی بوده ایم به نحوی که در سال جاری 43.6 کیلومتر احداث و توسعه خطوط صورت گرفته است.