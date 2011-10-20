دو طرح عمرانی و آموزشی دانشگاه آزاد مهاباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح پنجشنبه مجتمع فرهنگی، رفاهی پنج طبقه با یک هزار و 250متر مربع زیربنا و یکصد نفر ظرفیت و ساختمان اداری، پژوهشی در پنج طبقه با زیربنای سه هزار و 594متر مربع افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .

15 میلیارد و 420 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرحها هزینه شده است، همچنین با حضور جاسبی، عملیات اجرایی احداث مرکز تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی دانشگاه آزاد مهاباد آغاز شد .

این مرکز که در 13هکتار و در روستای "دریاز" مهاباد احداث می شود شامل گلخانه تحقیقاتی و صنعتی، ایستگاه هواشناسی و کلینیک گیاهپزشکی است .