دو طرح عمرانی و آموزشی دانشگاه آزاد مهاباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح پنجشنبه مجتمع فرهنگی، رفاهی پنج طبقه با یک هزار و 250متر مربع زیربنا و یکصد نفر ظرفیت و ساختمان اداری، پژوهشی در پنج طبقه با زیربنای سه هزار و 594متر مربع افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
15میلیارد و 420 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرحها هزینه شده است، همچنین با حضور جاسبی، عملیات اجرایی احداث مرکز تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی دانشگاه آزاد مهاباد آغاز شد.
این مرکز که در 13هکتار و در روستای "دریاز" مهاباد احداث می شود شامل گلخانه تحقیقاتی و صنعتی، ایستگاه هواشناسی و کلینیک گیاهپزشکی است.
عبدالله جاسبی روز چهارشنبه به منظور افتتاح طرحهای دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای ارومیه و مهاباد وارد شهرستان ارومیه شد و طی دیروز نیزطرحهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با حضور وی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
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