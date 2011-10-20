کلینتون امروز راهی پاکستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا که در حال حاضر در کابل به سر می برد قصد دارد امروز پنج شنبه راهی اسلام آباد شود. وی شب گذشته بصورت غیرمنتظره وارد افغانستان شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

وزیر خارجه آمریکا قصد دارد در این سفر با مقامات پاکستانی در مورد تنش های بوجود آمده در روابط دو کشور بویژه پس از حمله تروریستی به سفارت آمریکا در کابل و انفجار پرتلفات در پایگاه نظامیان آمریکایی در ولایت وردک افغانستان، دیدار و گفتگو کند.

این در حالی است که اتهام زنی مقامات واشنگتن به دولت پاکستان مبنی بر حمایت از شبکه تروریستی حقانی، انتقادهای شدیدی را در اسلام آباد برانگیخته است.

روز گذشته "ژنرال اشفق کیانی" رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در سخنانی در کمیته دفاعی پارلمان این کشور از آمریکا خواست تا به جای تمرکز بر اسلام آباد توجه خود را بر امنیت در افغانستان و ثبت این کشور معطوف کند.