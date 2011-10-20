دو نمایش برتر جشنواره تئاتر گلستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشهای شش پنجره مایل و پلک بزن از شهرستانهای گنبد کاووس و رامیان در این جشنواره به عنوان نمایشهای برتر انتخاب شدند.

نمایش پلک بزن نوشته حمید رضا میرزایی از شهرستان رامیان، حکایت یک تعداد دوست قدیمی که از بچه گی با هم بزرگ شده اند و هر کدام به دنبال کاری رفته اند را نشان می دهد.

لیلی، شخصیتی است که از دوران کودکی عاشق جلال بوده و با او ازدواج می کند و جلال بعد چند وقت به جبهه رفته و به مقام شهادت نائل می شود.

احسان یزدان پناه که کارگردانی این نمایش را به عهده دارد، متولد 1368 است و از سال 87 وارد این عرصه شده و در کارنامه هنری خود، 16 اثر در شاخه های کارگردانی، بازگردانی و نویسندگی را دارد.



مینا رجب زاده، پژمان فردین، محمد میرعرب، محسن قزل سفلو و یاسمین صادقلو در این نمایش ایفای نقش کردند.

نمایش شش پنجره مایل برای همیشه نوشته حمید رضا میرزایی و به کارگردانی عبدالرضا شیبانی است که در شش اپیزود به داستان انتظار مادر و پدری می پردازد که فرزند آزاده شان در هنگام مبادله در مرز بر اثر انفجار به شهادت رسیده است.

مینا رجب زاده، علی عربی، حمید رضا میرزایی زاده، طاهره جهانی راد، محسن قزلسفلو، غزاله عبادی، مهیار قزلسفلو، پژمان فردین و عبدالرضا شیبانی در این نمایش ایفای نقش کردند.



10 نمایش در بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان رقابت داشتند.



این جشنواره شب چهارشنبه به کار خود پایان داد.