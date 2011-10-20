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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

درسالگرد سفر رهبر انقلاب/

بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم افتتاح شد

بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم افتتاح شد

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با سالگرد سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) با حضور مسئولان استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم، شامگاه چهارشنبه همزمان با 27 مهرماه سالروز ورود پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب به قم با حضور سردار نصرالله فتحیان رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروی مسلح و جانشین معاونت بهداشت و درمان فرماندهی کل سپاه، حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور استاندار قم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

رئیس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم در مراسم افتتاحیه این بیمارستان اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال جاری، در بیمارستان 64 تخته حضرت علی ابن ابیطالب(ع) ماهانه 26 هزار نفر توسط متخصصین این مرکز تحت درمان قرار گرفته‌اند.

سرهنگ رضا فقیهی ابراز داشت: این بیمارستان دارای 15 تخت دیالیز یا بهترین تجهیزات است که با کمک یک خیر قمی ساخته شده است.

وی افزود: بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) دارای اورژانس با فضای استاندارد است و دیگر بخش‌های این بیمارستان نیز به جدیدترین تجهیزات مجهز شده است.

وی در خصوص توسعه دندانپزشکی این بیمارستان گفت: ایجاد بخش جدید دندانپزشکی با 16 یونیت، سه اتاق گرافی، ایجاد انبار تخصصی، پاویون، فضای انتظار و پذیرش، راه اندازی دندانپزشکی تحت بیهوشی از جمله موارد توسعه این بخش است.

رئیس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم ادامه داد: توسعه فضا، قفسه بندی و پارتیشن بندی داروخانه از دیگر مواردی است که در این بیمارستان انجام شده است.

فقیهی در رابطه توسعه بخش رادیولوژی این بیمارستان اضافه کرد: بخش رادیولوژی این بیمارستان نیز مجهز به سونوگرافی، ماموگرافی، پانورکس و سنگ شکن است.

کد مطلب 1438449

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