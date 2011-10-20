بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم، شامگاه چهارشنبه همزمان با 27 مهرماه سالروز ورود پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب به قم با حضور سردار نصرالله فتحیان رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروی مسلح و جانشین معاونت بهداشت و درمان فرماندهی کل سپاه، حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور استاندار قم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) مورد بهره‌برداری قرار گرفت.



رئیس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم در مراسم افتتاحیه این بیمارستان اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال جاری، در بیمارستان 64 تخته حضرت علی ابن ابیطالب(ع) ماهانه 26 هزار نفر توسط متخصصین این مرکز تحت درمان قرار گرفته‌اند.



سرهنگ رضا فقیهی ابراز داشت: این بیمارستان دارای 15 تخت دیالیز یا بهترین تجهیزات است که با کمک یک خیر قمی ساخته شده است.



وی افزود: بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) دارای اورژانس با فضای استاندارد است و دیگر بخش‌های این بیمارستان نیز به جدیدترین تجهیزات مجهز شده است.

وی در خصوص توسعه دندانپزشکی این بیمارستان گفت: ایجاد بخش جدید دندانپزشکی با 16 یونیت، سه اتاق گرافی، ایجاد انبار تخصصی، پاویون، فضای انتظار و پذیرش، راه اندازی دندانپزشکی تحت بیهوشی از جمله موارد توسعه این بخش است.



رئیس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم ادامه داد: توسعه فضا، قفسه بندی و پارتیشن بندی داروخانه از دیگر مواردی است که در این بیمارستان انجام شده است.



فقیهی در رابطه توسعه بخش رادیولوژی این بیمارستان اضافه کرد: بخش رادیولوژی این بیمارستان نیز مجهز به سونوگرافی، ماموگرافی، پانورکس و سنگ شکن است.