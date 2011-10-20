به گزارش خبرنگار مهر، نشست ویژه استانداری اصفهان برای حل مشکلات باشگاه ذوب آهن از ساعت 19 چهارشنبه شب به مدت 3 ساعت و 30 دقیقه در محل استانداری اصفهان برگزار شد.

در این نشست علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان، مهدی اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی، رشید خدابخش مدیرکل امور ورزش و جوانان، صفرعلی براتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن، مجید طلایی رئیس هیئت مدیره، داوری عضو هیئت مدیره، خسرو ابراهیمی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، رضا مهنام معاونت ورزشی شهردار اصفهان و مشاور ورزشی استاندار و جمعی از مسئولان استانداری و ورزش اصفهان حضور داشتند که نظرات خود را در مورد رفع بحران فعلی باشگاه ذوب آهن بیان کردند.

ذاکر اصفهانی در این جلسه ضمن تشکر از تعاملی که برای حفظ باشگاه ذوب آهن بین مسئولان استان صورت گرفته است، گفت: امروز این موضوع یک ضرورت تاریخی است و پرداختن به امور زیرساختی در بحث ورزش در کلیت برنامه‌های استان قرار دارد. توجه به هیئت‌های ورزشی و ورزش آقایان و بانوان از بدیهی‌ترین مسائل اجتماعی است که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود.

وی با بیان اینکه همیشه در برنامه‌‍ریزی‌ها باید نگاه به جلو داشت و به عقب بازنگشت، افزود: برای موجودیت و حفظ بقای دو باشگاه مطرح اصفهانی از همه مدیران و مسئولان استان درخواست کرده‌ایم تا نهایت تلاش خود را انجام دهند و با برنامه ریزی مناسب به سمت ارتقای بهتر و بیشتر این دو باشگاه باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حقیقت حفظ کردن این دو باشگاه هنر ما نیست بلکه باید پا به پای دیگر موارد استان، باشگاه‌های ذوب آهن و سپاهان که افتخارات استان اصفهان هستند فعالیت‌های خود را پیش ببرند. تیم‌های ورزشی استان امانتی بزرگ هستند که هم اکنون در اختیار ماست و باید برای حفظ و ارتقا آنها بکوشیم.

ذاکر اصفهانی در این خصوص اضافه کرد: باشگاه‌های ورزشی استان در این سالها همگام با توسعه شرکت‌های صنعتی توسعه نیافته و به آنها بی توجهی شده است و باید از دهه‌های گذشته تاکنون با راهکارهای لازم و تامین منابع مالی مناسب برای حفظ و توسعه باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی استان اقدامات لازم صورت می گرفت.

استاندار اصفهان صحبت‌هایش را این گونه ادامه داد: باشگاه‌های سپاهان و ذوب آهن صرفا متعلق به این استان و یا متعلق به جامعه ورزش و هواداران نیستند بلکه یک دارایی و ظرفیت بزرگ برای استان و کشور بوده‌اند که امروز در اختیار ما قرار دارند. ما وظیفه داریم نه تنها شرایط خوب فعلی آنها را حفظ کنیم بلکه باید آنها را بسط و ارتقا داده و زمینه موفقیت‌های بزرگترشان را در آینده فراهم کنیم.

ذاکر اصفهانی در پایان سخنانش گفت: استان اصفهان در تیمداری در ورزش کشور عقب نشینی نمی کند زیرا این مسئله کفران نعمت است. من مخالف حذف هر رشته ورزشی هستم و اعتقاد راسخ دارم که باید آنها را تقویت و زمینه ساز موفقیت بیشترشان باشیم.

در ادامه این نشست صفرعلی براتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن با ارائه گزارشی مشکلات فعلی باشگاه ذوب آهن از واگذاری سهام کارخانه ذوب آهن ظرف 20 روز آینده خبر داد و گفت: قطعا خصوصی شدن باشگاه بسیاری از مشکلات را برطرف می کند اما این مسئله موضوعی زمان بر است و ممکن است سه تا چهار ماه طول بکشد. به همین دلیل باید کاری بکنیم تا این دوران گذار بدون اینکه مشکل خاصی برای باشگاه بوجود بیاید سپری شود.

خسرو ابراهیمی مدیرعامل باشگاه هم در ادامه این نشست توضیحاتی در خصوص اتفاقات ماه‌های اخیر و مشکلات مالی باشگاه ارائه داد و همچنین مدیرکل امور ورزش و جوانان استان و همچنین مهنام معاون ورزشی شهرداری و سایر مسئولان حاضر در جلسه نیز به بیان راهکارهایی برای حل این مشکل پرداختند.

در پایان این جلسه مقرر شد ضمن حفظ تمام تیم‌های غیرفوتبالی باشگاه ذوب آهن با اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان و خصوصا استفاده از موارد قانونی برای تزریق منابع مالی از سوی شرکت سهامی ذوب آهن مشکلات مالی این باشگاه برطرف شود که به نظر می رسد این منابع مالی تا شنبه به حساب باشگاه واریز شود.