آمار صحیح نیاز اصلی مدیران برای برنامه ریزی اصولی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمدی اظهار داشت: هر چه دریافت اطلاعات توسط افرادی که در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن مشارکت دارند، دقیق تر و منظم تر باشد، موجب کاربردی تر شدن برنامه ریزیها خواهد شد.

وی با اشاره به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در گناباد گفت: در مرحله نخست با انجام فراخوان، حدود 410 نفر برای مشارکت در سرشماری ثبت نام کردند که 125 نفر آنان انتخاب شدند و پنج نفر از استادان آمار، کار آموزش ماموران سرشماری را به مدت پنج روز در محل دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان بر عهده گرفتند.

محمدی افزود: علاوه بر این افراد، تعدادی به عنوان عوامل اجرایی در ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان گناباد فعالیت دارند که کار نظارت بر ماموران سرشماری و پشتیبانی آنها را برعهده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان گناباد همزمان با سراسر کشور از دوم آبان ماه امسال به مدت 20 روز در مناطق مختلف این شهرستان آغاز می شود از عموم مردم خواست با ماموران سرشماری در چهارچوب قانون، همکاری لازم را انجام دهند و اطلاعات را به شکل دقیق به آنها ارائه کنند.