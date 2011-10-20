تایلند با شکست سنگاپور حریف سریلانکا در مرحله نیمه نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا به میزبانی ارومیه در مرحله نیمه نهایی تیم والیبال دانش‌آموزی تایلند در پنجمین دیدار خود به مصاف سنگاپور رفت و طی سه ست پیاپی و با نتایج ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۵ این تیم را از پیش ‌رو برداشت.

با انجام آخرین بازی مرحله نیمه نهایی برای مشخص شدن صاحبان رتبه‌های هفتم و هشتم هم اکنون مالزی و سنگاپور به مصاف یکدیگر رفته و ساعتی دیگر تیمهای سریلانکا و تایلند برای کسب جایگاه ششم و پنجم این دور از رقابتها به مصاف یکدیگر می روند.

دیدار رده‌ بندی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا به میزبانی ارومیه ساعت 15 امروز بین تیمهای چین و اندونزی و دیدار فینال این دور از رقابتهای نیز بین دو نماینده ایران سات 17عصر با حضور تماشاگران مشتاق ارومیه ای در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه برگزار می شود

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود .