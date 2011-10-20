صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد گناباد برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد روحانی اظهار داشت: صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی عملکرد خوبی در سال 89 داشته به طوری که یک میلیارد و 300 میلیون تومان به دانشجویان وام پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: مبلغ 60 میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد در سال 89 برای ارائه وام به کل دانشگاه های آزاد کشور تخصیص داده شده است که مبلغ 100 میلیون تومان در دو مرحله به دانشگاه آزاد گناباد ارائه شد.

روحانی افزود: صندوق رفاه دانشگاه آزاد گناباد جزو بهترین صندوق های واحدهای دانشجویی شناخته شده و وام های شامل کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و وام ازدواج، وام اجاره مسکن به دانشجویان ارائه می شود.