ظرفیت کارخانجات خوراک دام در گلستان افزایش یافت

محمدتقی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد واحدهای خوراک آماده دام و طیور استان را 18 واحد اعلام کرد.

وی اظهار داشت: هجدهمین واحد کارخانه خوراک آماده دام و طیور استان گلستان در شهرستان گنبد کاووس به بهره برداری رسید.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: شرکت آش دانه صحرا با ظرفیت تولید 45 هزار تن انواع خوراک آماده طیور در سال در زمینی به مساحت 16 هزار مترمربع با زیربنای 3 هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

جهانشاهی عنوان کرد: این شرکت با سرمایه گذاری 22 میلیارد و و 84 میلیون ریال و با اشتغالزایی 35 نفر در شهرک صنعتی شهرستان گنبد کاووس به بهره برداری رسید.

وی افزود: همچنین تعداد 3 واحد خوراک آماده دام و طیور در حال ساخت با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

