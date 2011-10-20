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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

حجت الاسلام اسکندری:

محرومیت فرهنگی در برخی مناطق قم بیشتر از روستاهای استان است

محرومیت فرهنگی در برخی مناطق قم بیشتر از روستاهای استان است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم کمبود امکانات فرهنگی در برخی مناطق محروم قم را بیشتر از روستاهای استان دانست و بر افزایش تعداد کانون‌ها و مراکز فرهنگی در این مناطق تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری غروب چهارشنبه همزمان با اولین سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در مراسم کلنگ زنی کتابخانه حضرت زهرا(س) در منطقه محروم شاه ابراهیم اظهار داشت: برای افزایش فعالیت‌های فرهنگی، قم نیازمند ایجاد کانون و مراکز فرهنگی بیشتری است.

وی اظهار داشت: جمعیت بیرون از شهر قم بسیار محدود است اما درعین حال در بخش‌های استان دفاتر تابعه سازمان تبلیغات وجود دارد و هم اکنون 40 روحانی در روستاهای استان مستقر هستند و ایام خاص نیز به این بخش‌ها مبلغ اعزام می‌شود و به اندازه کافی سازمان تبلیغات در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با تأکید بر اینکه قم از لحاظ تعداد مراکز فرهنگی با کمبود مواجه است، ادامه داد: متأسفانه فعالیت‌های فرهنگی در داخل شهر قم بویژه در مناطق محروم کمتر انجام شده است.

وی ابراز داشت: درحال حاضر فعالیت‌های مختلف فرهنگی در کانون‌های فرهنگی مساجد و هئیت‌ها انجام می‌شود ولی ضروری است با احداث پایگاه‌های مختلف فعالیت‌های فرهنگی بین مردم را افزایش دهیم.

حجت الاسلام اسکندری گفت: مجتمع نور واقع در منطقه نیروگاه با کمک و حمایت‌های مردمی ساخته شده است و هم اکنون نیز به طور نسبی خدمات خوبی ارائه می‌دهد و فعال است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در عرصه فرهنگی قم فعال‌تر عمل کنیم نیازمند ایجاد مراکز فرهنگی و هنری بیشتری در شهر هستیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم در پایان اظهار داشت: در سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم طرح و پروژه‌های فرهنگی و عمرانی مختلفی پیشنهاد شد که طرح احداث کتابخانه زهرا(س) در منطقه شاه ابراهیم به تصویب رسید.

کد مطلب 1438469

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