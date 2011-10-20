نمایشگاه هفته فرهنگی فرصت خوبی برای معرفی ایلام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد خانزادی افزود: هفته فرهنگی فرصت مغتنمی بود تا با شناساندن جاذبه های بی نظیر ایلام ،این استان را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنیم.



وی تصریح کرد: ایلام با آثار شاخص صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری مناطق مختلف به عنوان یکی از فعال ترین استان ها در نمایشگاه هفته فرهنگی حضور داشت.



وی در ادامه افزود: برپایی سیاه چادر، عرضه غذاهای محلی و اجرای موسیقی محلی از جمله برنامه هایی بود که مورد توجه بسیاری از بازدید کنندگان قرار گرفت.



معاون میراث فرهنگی ایلام همچنین برگزاری هفته فرهنگی استانها را حرکتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با ارائه برنامه ها و محصولات فرهنگی، مردم با فرهنگ و رسوم هر استان آشنا می شوند و بی تردید این امر، توسعه صنعت گردشگری را به دنبال خواهد داشت.