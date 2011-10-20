دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی صبح پنجشنبه در آیین شروع عملیات اجرایی احداث مرکز تحقیقاتی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد مهاباد با بیان اینکه در این راستا بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده طی آینده ای نزدیک با دانشگاههای معتبر جهان وارد عرصه رقابت می شویم، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 800 هزار دانشجو در اقصی نقاط ایران و پنج کشور خارجی در واحدهای دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند.

جاسبی با اشاره به اینکه از این دانشگاه تاکنون چهار میلیون نفر در رشته ها و مقاطع مختلف دانش آموخته شده اند، بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون دارای 20 میلیون متر مربع فضای آموزشی بوده که در قالب 400 واحد آموزشی در حال فعالیت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از فعالیت 600 مدرسه با 50 هزار دانش آموز و 50مرکز تحقیقاتی وابسته به این دانشگاه در سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: 30 هزار نفر هیئت علمی تمام وقت برای امور آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد بکارگیری شده است.

جاسبی با بیان اینکه میزان هزینه تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد بسیار پایین تر از هزینه های دانشجویان دانشگاه های دولتی است ،افزود: میزان شهریه ای که برای دانشجویان رشته های غیرپزشکی دریافت می شود یک پنجم هزینه ای است که برای دانشجویان دانشگاههای دولتی هزینه می شود.

دانشکده پزشکی درمهاباد احداث می شود

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از تاسیس دانشکده پزشکی و یک باب بیمارستان 200تختخوابی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در شهرستان مهاباد خبر داد و افزود: در صورت اخذ مجور ایجاد رشته پزشکی توسط مسئولان و نماینده مردم مهاباد در مجلس، این دانشگاه آمادگی کامل برای اجرای این دو طرح را دارد.

وی با بیان اینکه در این چارچوب پیش بینی شده مقطع دکترای داروسازی نیز در دانشگاه آزاد ارومیه ایجاد شود، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد به عنوان یکی از واحدهای قدیمی، پیشینه دار و پرجمعیت کشور هم اینک دارای بیش از 10 هزار دانشجو است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بهره برداری و شروع عملیات اجرایی سه طرح آموزشی و عمرانی به شهرستان مهاباد سفر کرده است.