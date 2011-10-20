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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

اکبرشاهی تاکید کرد:

کارفرمایان به ستاد مبارزه با مواد مخدر البرز نماینده معرفی کنند

کارفرمایان به ستاد مبارزه با مواد مخدر البرز نماینده معرفی کنند

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز گفت: کارفرمایان و مدیران هر چه سریعتر نمایندگان خود را برای حضور در دوره های تخصصی آموزشی پشگیری از اعتیاد در محیطهای کاری به این ستاد معرفی کنند.

سردار علیرضا اکبر شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نوپا بودن استان البرز اظهار داشت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم با وجود نوپا بودن با تلاش و حمایتهای مسئولان به ویژه استاندار و فرماندار محترم و مجموعه استانداری در این زمان کوتاه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

وی گفت: یکی از مهمترین این اقدامات که یک هدیه فرهنگی به صاحبان صنایع و مراکز تولیدی استان است، برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران به منظور تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد برای کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی استان در مهر ماه سالجاری بود.
 
 فرمانده نیروی انتظامی البرز با بیان اینکه این کلاسها در آبان ماه سالجاری نیز برگزار می شود، خطاب به مدیران و مسئولان گفت: از تمامی این عزیزان می خواهیم هر چه سریعتر نمایندگان خود را برای حضور در دوره ها به ستاد معرفی کنند و ما را با ارائه نظرات مشفقانه خود در این زمینه حمایت و یاری رسانند.
 
احداث اردوگاه مجهز ترک اعتیاد البرز اقدامی مهم بود
 
اکبرشاهی اقدام مهم دیگر این ستاد را احداث و تکمیل اردوگاه بزرگ و مجهز ترک اعتیاد با امکانات مجهز بازپروری و حرفه آموزی در استان البرز برشمرد و افزود: این کار با همکاری سازمان زندانها و مجموعه استانداری و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به انجام رسیده است.
 
این مسئول در پایان یادآور شد: پیشگیری از اعتیاد، اولویت مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و وزیر محترم کشور به عنوان رئیس این ستاد در کنار برخورد و مقابله با قوه قهریه است و در این راستا وظیفه مسئولان به مراتب سنگینتر و دشوارتر از گذشته است.
 
اکبرشاهی تاکید کرد: این مهم جز با آگاهی بخشی پیشگیرانه و فرهنگ سازی در جامعه امکان پذیر نخواهد بود.
کد مطلب 1438473

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