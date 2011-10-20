کارفرمایان به ستاد مبارزه با مواد مخدر البرز نماینده معرفی کنند

سردار علیرضا اکبر شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نوپا بودن استان البرز اظهار داشت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم با وجود نوپا بودن با تلاش و حمایتهای مسئولان به ویژه استاندار و فرماندار محترم و مجموعه استانداری در این زمان کوتاه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

وی گفت: یکی از مهمترین این اقدامات که یک هدیه فرهنگی به صاحبان صنایع و مراکز تولیدی استان است، برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران به منظور تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد برای کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی استان در مهر ماه سالجاری بود.

فرمانده نیروی انتظامی البرز با بیان اینکه این کلاسها در آبان ماه سالجاری نیز برگزار می شود، خطاب به مدیران و مسئولان گفت: از تمامی این عزیزان می خواهیم هر چه سریعتر نمایندگان خود را برای حضور در دوره ها به ستاد معرفی کنند و ما را با ارائه نظرات مشفقانه خود در این زمینه حمایت و یاری رسانند.

احداث اردوگاه مجهز ترک اعتیاد البرز اقدامی مهم بود

اکبرشاهی اقدام مهم دیگر این ستاد را احداث و تکمیل اردوگاه بزرگ و مجهز ترک اعتیاد با امکانات مجهز بازپروری و حرفه آموزی در استان البرز برشمرد و افزود: این کار با همکاری سازمان زندانها و مجموعه استانداری و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به انجام رسیده است.

این مسئول در پایان یادآور شد: پیشگیری از اعتیاد، اولویت مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و وزیر محترم کشور به عنوان رئیس این ستاد در کنار برخورد و مقابله با قوه قهریه است و در این راستا وظیفه مسئولان به مراتب سنگینتر و دشوارتر از گذشته است.

اکبرشاهی تاکید کرد: این مهم جز با آگاهی بخشی پیشگیرانه و فرهنگ سازی در جامعه امکان پذیر نخواهد بود.