عضو كميسيون فرهنگي مجلس: مسئله بودجه مساجد بايد در مجلس مطرح شود

محمد تقي رهبر عضو كميسيون فرهنگي و كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : در حالي كه براي بسياري از امور ، سازمان ها و نهادهاي غير ضروري بودجه اختصاص مي يابد ، چرا نبايد پايگاه هايي چون مساجد ، بودجه مستقل داشته باشند .

وي با اشاره به اين كه علاوه بر بودجه ، مي بايست تسهيلات ويژه اي نيز به مساجد اختصاص يابد ، گفت : در كشورهايي چون تركيه ، آب ، برق و گاز اين اماكن رايگان است ، اما متأسفانه مساجد كشور اسلامي ايران از چنين تسهيلاتي محروم هستند .

عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد براي رسيدگي به امورمختلف آنها ، بسيار ضروري و لازم است ، گفت : مسئله بودجه مساجد مي بايست در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح شود .