بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) با عنایت رهبر انقلاب احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نصرالله فتحیان شامگاه چهارشنبه همزمان با اولین سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در مراسم افتتاحیه بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم اظهار داشت: اگر دنبال عاقبت بخیری هستیم باید از ولایت فقیه که انشعابی از ولایت الله است فاصله نگیریم.



وی ابراز داشت: افتتاحیه بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) قم فرصت خوبی است برای خدمت به خلق خدا است که امروز این بیمارستان با حمایت بهداری سپاه پاسداران و دانشگاه علوم پزشکی و دیگر ارگانها افتتاح شده است.



رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروی مسلح با ذکر خاطره‌ای از چگونگی احداث بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) و همچنین نحوه ارتقای این مکان از درمانگاه به بیمارستان افزود: این بیمارستان به درخواست خانواده شهید زین الدین از مقام معظم رهبری ساخته و به بیمارستان ارتقا داده شد.



وی گفت: بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) با یک میلیارد تومان از درآمد بیمارستان و محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، یک میلیارد تومان کمک فرمانده کل سپاه، و دومیلیارد تومان اعتبارات استانی ساخته شده است.



توجه به بهداشت و درمان در قم در اولویت است



رئیس دانشگاه علوم پرشکی قم نیز در ادامه این مراسم با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم اظهار داشت: با توجه به حجم عقب ماندگی قم در حوزه بهداشت و درمان در سفر حضرت آیت الله خامنه‌ای به قم اولین اولویت به بخش بهداشت و درمان استان اختصاص داده شد و امروزه با افتتاح این بیمارستان، شاهد خدمات بسیار خوبی خواهیم بود.



دکتر سید شمس الدین حجازی با بیان اینکه همه ما سربازان ولی امر مسلمین هستیم، ابراز داشت: امروزه با پیگیری استانداری و مسئولان استان شاهد ساخت بیمارستان در مناطق محروم از جمله نیروگاه و خیابان آذر با سرعت خوبی هستیم و خلأی نیز در منطقه زنبیل آباد قم وجود داشت که این بیمارستان ساخته شد.



وی گفت: امروزه در بحث مقابله با جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و همچنین توسعه بهداشت و درمان، سپاه پاسداران حضور فعال داشته است و در تمام حوزه‌ها خدمات خوبی را ارائه کرده است.



رئیس دانشگاه علوم پرشکی قم افزود: در دولت نهم و دهم گام‌های خوبی در حوزه بهداشت و درمان برداشته شد.