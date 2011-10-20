شهرداری تبریز شایسته باخت نبود / والیبالی جذاب پس از یک دهه در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر چهارشنبه با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد که طی آن در یکی از این بازیها، تیم شهرداری تبریز در خانه تن به شکست سه بر دو برابر تیم پرمهره کاله آمل داد .

در این دیدار که در سالن مملو از جمعیت شهید اقدمی تبریز به انجام رسید، ابتدا تیم کاله در شرایطی که از همه بازیکنان ملی پوش خود نیز بهره می برد، توانست گیم اول را با نتیجه 25 بر 22 پیروز شود، در این گیم شهرداری می توانست زودتر به امتیاز 25 برسد اما اشتباهات بازیکنان این تیم فرصت را در اختیار ستاره های کاله گذاشت تا ست نخست به نفع میهمان خاتمه یابد .

در گیم دوم اما، سرخپوشان شهرداری تبریز در میان تشویق یکصدای هواداران پرشور خود و با یک بازی کاملا برتر موفق شدند حریف خود را با حساب قاطع 25 بر 13 شکست داده و نشان دهند که حریفی دست و پا بسته برابر تیم مدعی کاله نیستند.

در این گیم تیم کاله بیشترین ضریب اشتباه را به ویژه در زدن سرویسها و همچنین دریافتها داشت و در سوی مقابل، تیم شهرداری با درخشش "فرانچسکو بیری بانتی" روی تور که با اسپکهای قدرتی این بازیکن ایتالیایی همراه بود، توانست به راحتی و با اختلاف 12 امتیاز پیروز این ست شود .

تیم کاله که با باخت در ست دوم، خطر پذیرش شکست از تیم تازه لیگ برتری شده شهرداری تبریز را احساس کرده بود، در گیم سوم شروعی خوب داشت و در حالیکه بازیکنان این تیم روی تور بی نقص عمل می کردند، یاران شهرداری هم روی تور و هم در دریافت ضربات ملی پوشان حریف پر اشتباه ظاهر شدند تا ست سوم با برتری 25 بر 20 آملی ها همراه باشد .

در گیم چهارم دو تیم رقابتی پایاپای با یکدیگر داشتند اما این والیبالیستهای تیم تبریزی بودند که در پایان این گیم با نتیجه 26 بر 24 پیروز شدند.

در این ست بازهم فرانچسکو به همراه محمد غیاثی و "دانیلو دسی دریو" عملکردی عالی داشتند و علیرغم اینکه سبز و زرد پوشان کاله تا پیروزی در مجموع این دیدار تنها به دو امتیاز نیاز داشتند، اما تیم میزبان پیروز این ست شد تا کار به ست پنجم کشیده شود .

شروع عالی شاگردان قاسم تاجری در گیم پنجم، سکونشینان سالن شهید اقدمی تبریز را به شور و اشتیاق بیشتر واداشت و در حالیکه شهرداری تا خلق یک شگفتی بزرگ در هفته نخست لیگ برتر والیبال فاصله بسیار کمی داشت، اما این تیم کاله بود که سه امتیاز عقب افتادگی در ابتدای این گیم را جبران کرد و در نهایت با برتری 15 بر 13، توانست در مجموع بازی نیز تیم پیروز لقب گرفته و از نخستین دیدار خود دو امتیاز بیرون از خانه کسب کند .

شهرداری در این دیدار محمد غیاثی، ساسان دژ آرا، مصطفی شریفات، فرانچسکو بیری بانتی، دانیلو دسی دریو، مسعود افتخاریان، صمد اکبری، داود خان احمدی، فرزین رضوی، سعید هاشمی و دیمیتریو اوبدنیکوف را به سرمربیگری قاسم تاجری در اختیار داشت و در آن سوی میدان، تیم کاله از وجود بازیکنان شاخصی همچون سعید معروف، علیرضا نادی، عادل غلامی، فرهاد نظری افشار، حمزه زرینی، عبدالرضا علیزاده، شهرام محمودی، رضا قرا، وحید سید عباسی، مهدی رنجبر، آرش صادقیانی و کریس گایدارسکی با هدایت فنی بهروز عطایی بهره می برد .

مسعود یزدان پناه داور این دیدار بود و نادر انصاری نیز به عنوان داور دوم تیم داوری را همراهی می کرد .

از نکات قابل اشاره این دیدار می توان به تشویق مداوم حدود دو هزار تماشاگر سالن شهید اقدمی تبریز اشاره کرد که حتی پس از شکست تیم شهرداری، بازهم به تشویق بازیکنان این تیم پرداختند، در این میان، 10 هوادار تیم کاله نیز در گوشه ای از سالن با در دست داشتن پرچم این تیم، از سبز و زرد پوشان حمایت کردند .

علیرضا نادی بازیکن تیم کاله آمل که کاپیتان تیم ملی کشورمان نیز محسوب می شود، در چند صحنه از این دیدار درگیری لفظی با محمدغیاثی و فرانچسکو داشت که داور پس از یکی، دو بار تذکر، در نهایت مجبور شد این بازیکن را با کارت زرد جریمه کند، غیاثی نیز از تیم شهرداری با کارت زرد داور مواجه شد .