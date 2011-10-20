عقب ماندگی ایلام با فعال کردن بخش خصوصی جبران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی با تاکید بر لزوم دور شدن از منابع دولتی، فعال کردن بخش خصوصی را مهمترین عامل پیشرفت و جبران عقب ماندگی استان خواند.

وی در دیدار با مدیر عامل بنیاد برکت کشور، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان با محدود خواندن منابع دولتی اظهار داشت: در شرایط کنونی نیاز به فعال کردن بخش خصوصی، بیش از پیش احساس می شود.

وی با اشاره به اهداف تأسیس بنیاد برکت از سوی مقام معظم رهبری، هدف از تأسیس این بنیاد را ایجاد طرح های اقتصادی در مناطق محروم و اشتغال زایی محلی عنوان کردند.



محمد شایان مدیر عامل بنیاد برکت کشور نیز با بیان اینکه این بنیاد یک موسسه شراکتی است، گفت: فعالیت این بنیاد در طرحهای اقتصادی و تنها با بخش خصوصی انجام می گیرد.

