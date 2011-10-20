راه اندازی دوره MPH برای پزشکان خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی محققی در جلسه ای که صبح امروز با موضوع برنامه پزشک خانواده با حضور وزیر بهداشت و اعضای شورای معاونان و مسئولان اجرای این طرح برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در معاونت های آموزشی و بهداشت، مقرر شده است در صورت تصویب تخصص رشته پزشک خانواده، لازمه ورود به این رشته، گذراندن دوره MPH باشد.

وی در ادامه گفت: ضروری است مزایای حقوقی گذراندن MPH برای پزشکان خانواده حتما در نظر گرفته شود.

طرح پزشک خانواده تاکنون در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهار محال بختیاری اجرا شده است و همچنین به گفته مسئولان اجرای این طرح، امسال نیز 19 دانشگاه علوم پزشکی کشور داوطلب شده اند که برنامه پزشک خانواده را در شهرهای زیر 100 هزار نفر به اجرا درآورند.