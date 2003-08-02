ادبيات امروز ، يك نوع غريزه نويسي است

" سيامك گلشيري " داستان نويس و مترجم با بيان اين مطلب به خبر نگار ادبي " مهر " افزود : ما تاثير چندان موفقي از ترجمه آثار خارجي به زبان فارسي نگرفته ايم . با اين همه اثر خوب كه از زبانهاي ديگر به فارسي ترجمه شده است متاسفانه اثري در ايران خلق نشده كه در سطح آن آثار يا شبيه آنها باشد .
گلشيري با اعلام مخالفت خود با نظري عد ه اي كه فكر مي كنند ادبيات ايران تحت تاثير شديد آثار ترجمه شده از غرب قرار گرفته گفت : كاش ترجمه زده مي شديم ، و آثار ي كه خلق مي شود كمي به آثار موفق خلق شده در غرب شبيه مي شد . البته آثار خوبي در زمينه داستان كوتاه نوشته ايم ، كه در حد داستانهاي خوب غربي است، اما درمجموع چندان از نكات مثبت ادبيات غرب نتوانسته ايم استفاده كنيم .
وي در مورد داستانهايي كه توسط جوانان منتشر مي شود گفت : بخش اصلي در ادبيات سرگرم كردن انسانهاست ، اگر چه جنبه هاي ديگر را نيز بايد در نظر گرفت. انسان زماني كه از كار روزانه فارغ مي شود به ادبيات پناه مي آورد ، كه از جمله آنها داستان است . اما متاسفانه داستانهاي امروز ايران اصلا" قصه ندارد و اين يك ضعف است كه باعث دوري مخاطب از داستان مي شود.
گلشيري ادامه داد: عده اي از علاقه مندان نويسندگي قبل از اينكه رمان و داستان بخوانند كتابهاي تئوريك و درباره داستان و نقد داستان مي خوانند . داستان نويس بايد قبل از خواندن كتابهايي در باره داستان ،آثار داستاني گذشتگان و داستانهاي جديد را خوانده باشد.
اين نويسنده درباره تازه ترين آثار داستاني خود گفت : در حال حاضر كتاب « بالبان بسته» را زير چاپ دارم كه شامل 10 داستان ميني ماليستي « داستان خيلي كوتاه» است و در اين داستانها معمولا" زن و شوهر در مقابل هم قرار گرفته اند .
همچنين دو اثر ترجمه شده در حال انتشار دارم كه كتاب اول ترجمه اي مشترك از من و « علي عبدالهي » با عنوان« زيباترين افسانه هاي دنيا » شامل 100 افسانه از كشورهاي دنياست كه از زبان آلماني ترجمه شده است . و كتاب دوم ترجمه اي است با عنوان « چاپلين» كه درآن به زندگي وآثاراين هنرمند بزرگ سينما پرداخته مي شود.
ما بيشتر در ادبيات امروز ايران با نوعي ادبيات مواجه هستيم كه هيچ يك از خصوصيات ادبيات غرب در آن نيست و بايد گفت: نويسندگان در حال يك نوع « غريزه نويسي » هستند .
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