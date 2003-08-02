ادبيات امروز ، يك نوع غريزه نويسي است

" سيامك گلشيري " داستان نويس و مترجم با بيان اين مطلب به خبر نگار ادبي " مهر " افزود : ما تاثير چندان موفقي از ترجمه آثار خارجي به زبان فارسي نگرفته ايم . با اين همه اثر خوب كه از زبانهاي ديگر به فارسي ترجمه شده است متاسفانه اثري در ايران خلق نشده كه در سطح آن آثار يا شبيه آنها باشد .

گلشيري با اعلام مخالفت خود با نظري عد ه اي كه فكر مي كنند ادبيات ايران تحت تاثير شديد آثار ترجمه شده از غرب قرار گرفته گفت : كاش ترجمه زده مي شديم ، و آثار ي كه خلق مي شود كمي به آثار موفق خلق شده در غرب شبيه مي شد . البته آثار خوبي در زمينه داستان كوتاه نوشته ايم ، كه در حد داستانهاي خوب غربي است، اما درمجموع چندان از نكات مثبت ادبيات غرب نتوانسته ايم استفاده كنيم .



وي در مورد داستانهايي كه توسط جوانان منتشر مي شود گفت : بخش اصلي در ادبيات سرگرم كردن انسانهاست ، اگر چه جنبه هاي ديگر را نيز بايد در نظر گرفت. انسان زماني كه از كار روزانه فارغ مي شود به ادبيات پناه مي آورد ، كه از جمله آنها داستان است . اما متاسفانه داستانهاي امروز ايران اصلا" قصه ندارد و اين يك ضعف است كه باعث دوري مخاطب از داستان مي شود.

گلشيري ادامه داد: عده اي از علاقه مندان نويسندگي قبل از اينكه رمان و داستان بخوانند كتابهاي تئوريك و درباره داستان و نقد داستان مي خوانند . داستان نويس بايد قبل از خواندن كتابهايي در باره داستان ،آثار داستاني گذشتگان و داستانهاي جديد را خوانده باشد.

اين نويسنده درباره تازه ترين آثار داستاني خود گفت : در حال حاضر كتاب « بالبان بسته» را زير چاپ دارم كه شامل 10 داستان ميني ماليستي « داستان خيلي كوتاه» است و در اين داستانها معمولا" زن و شوهر در مقابل هم قرار گرفته اند .

همچنين دو اثر ترجمه شده در حال انتشار دارم كه كتاب اول ترجمه اي مشترك از من و « علي عبدالهي » با عنوان« زيباترين افسانه هاي دنيا » شامل 100 افسانه از كشورهاي دنياست كه از زبان آلماني ترجمه شده است . و كتاب دوم ترجمه اي است با عنوان « چاپلين» كه درآن به زندگي وآثاراين هنرمند بزرگ سينما پرداخته مي شود.



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