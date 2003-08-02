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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۲۹

سيامك گلشيري

ادبيات امروز ، يك نوع غريزه نويسي است

ادبيات امروز ، يك نوع غريزه نويسي است

ما بيشتر در ادبيات امروز ايران با نوعي ادبيات مواجه هستيم كه هيچ يك از خصوصيات ادبيات غرب در آن نيست و بايد گفت: نويسندگان در حال يك نوع « غريزه نويسي » هستند .

" سيامك گلشيري "  داستان نويس و مترجم با بيان اين مطلب به خبر نگار ادبي " مهر " افزود :  ما تاثير چندان موفقي از ترجمه آثار خارجي به زبان فارسي نگرفته ايم . با اين همه اثر خوب كه از زبانهاي ديگر به فارسي ترجمه شده است متاسفانه اثري در ايران خلق نشده كه در سطح آن آثار يا شبيه آنها باشد .
گلشيري با اعلام مخالفت خود با نظري عد ه اي كه فكر مي كنند ادبيات ايران تحت تاثير شديد آثار ترجمه شده از غرب قرار گرفته گفت : كاش ترجمه زده مي شديم ، و آثار ي كه خلق مي شود كمي به آثار موفق خلق شده در غرب شبيه مي شد . البته آثار خوبي در زمينه داستان كوتاه نوشته ايم ، كه در حد داستانهاي خوب غربي است، اما درمجموع چندان از نكات مثبت ادبيات غرب نتوانسته ايم استفاده كنيم .

وي در مورد داستانهايي كه توسط جوانان منتشر مي شود گفت : بخش اصلي در ادبيات سرگرم كردن انسانهاست ، اگر چه جنبه هاي ديگر را نيز بايد در نظر گرفت. انسان زماني كه از كار روزانه فارغ مي شود به ادبيات پناه مي آورد ، كه از جمله آنها داستان است . اما متاسفانه داستانهاي امروز ايران اصلا" قصه ندارد و اين يك ضعف است  كه باعث دوري مخاطب از داستان مي شود.
گلشيري  ادامه داد: عده اي از علاقه مندان نويسندگي  قبل از اينكه رمان و داستان بخوانند كتابهاي تئوريك و درباره داستان و نقد داستان مي خوانند . داستان نويس بايد قبل از خواندن كتابهايي در باره داستان ،آثار داستاني گذشتگان و داستانهاي جديد را خوانده باشد.
اين نويسنده درباره تازه ترين آثار داستاني خود گفت : در حال حاضر كتاب « بالبان بسته» را زير چاپ دارم كه شامل 10 داستان ميني ماليستي « داستان خيلي كوتاه»  است و در اين داستانها  معمولا" زن و شوهر در مقابل هم قرار گرفته اند .
همچنين دو اثر ترجمه  شده در حال انتشار دارم  كه كتاب اول ترجمه اي مشترك از من و « علي عبدالهي »  با عنوان« زيباترين افسانه هاي دنيا » شامل 100 افسانه از كشورهاي دنياست كه از زبان آلماني ترجمه شده است . و كتاب دوم  ترجمه اي است با عنوان « چاپلين»  كه درآن به زندگي وآثاراين هنرمند بزرگ سينما پرداخته مي شود.
  
کد مطلب 14385

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