استاندار فارس به قهرمان کشتی جهان هزینه ازدواج و مسکن مهر هدیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس در مراسم تجلیل از "امید نوروزی" گفت: زمانیکه پرچم ایران در میان کشور های دیگر برافراشته شد قهرمان کشتی ایران با شاد کردن دل مردم جایزه خود را دریافت کرد.

صادق عابدین با بیان اینکه جای خالی مربیان قهرمانان در مراسم تجلیل یک ضعف است، تاکید کرد: نقش مربیان این افراد در بدست آمدن نتیجه قهرمانی بسیار مهم است ولی متاسفانه در مراسمات تجلیل این مربیان حضور ندارند.

وی تصریح کرد: این افراد برای دریافت جوایز مادی زحمت نکشیدند ولی وظیفه ما است که با تشویق و تجلیل از زحمات این قهرمانان مشوقی باشیم برای حضور دیگر جوانان استان فارس در عرصه مختلف ورزش کشور.

استاندار فارس با اشاره به اینکه تربیت بدنی استان فارس باید تلاش خود را برای موفقیت دیگر رشته های ورزشی بیشتر کند، یادآور شد: فارس دارای پتانسیل بالایی در بخش ورزش است که در این راستا تربیت بدنی نیز باید تلاش کند موقعیت های مناسب برای دیگر رشته های ورزشی استان فراهم کند.

صادق عابدین یادآور شد: فارس دارای جایگاه بالایی در ورزش کشور است و باید تلاش کنیم که در رشته های گروهی و انفرادی ورزشکاران فارس جایگاه والایی در کشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسکن مهر مهدیه به "امید نوروزی" مشروط به ازدواج است، گفت: با وزارت مسکن هماهنگی های لازم انجام شده تا طی یک سال آینده یک واحد مسکن مهر به این قهرمان ملی اهدا شود ولی این هدیه مشروط به ازدواج این قهرمان است که خود ما نیز هزینه ازدواج او را پرداخت می کنیم.