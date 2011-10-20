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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

به مدت دو روز/

طرح آموزشی طناب زنی ویژه مربیان ورزش مدارس آغاز شد

طرح آموزشی طناب زنی ویژه مربیان ورزش مدارس آغاز شد

سنندج - خبرگزاری مهر: طرح آموزشی کاربری طناب زنی در مدارس چهارم ابتدائی ویژه مربیان ورزشی سطح استان کردستان با نام طرح "طناب ورزی" آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در سالن معلم شهرستان سنندج طرح آموزشی طناب زنی مربیان ورزش و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان با حضور مدرسان و جمعی از مربیان ورزشی به مدت دو روز برگزار می شود، آغاز شد.

در این دوره آموزشی دو روزه مهارت متنوع از کاربردهای ورزش طناب زنی به 60 مربی زن و مرد تربیت بدنی مدارس استان کردستان آموزش داده می شود و نمره دهی بر اساس پنج سطح ارزیابی توصیفی آموزش است.

آموزه های این طرح در قالب ساعات درس تربیت بدنی در مدارس کلاس چهارم ابتدایی و از نیمه دوم آبان ماه سال جاری ارائه می شود.

بعد آموزشی و بهره وری مفید از زنگ ورزش در مدارس، تقویت زنگ ورزش و در نهایت ارتقاء ورزش انفرادی در بین دانش آموزان مهمترین اهداف برگزاری طرح آموزشی طناب ورزی مربیان است.

رویکرد اصلی این طرح توسعه، تعمیم و تحکیم ورزش، آگاهی و شناخت پیرامون ورزش های کم هزینه با برد زیاد، ایمن و کم خطر بودن در بین دانش آموزان و اجرای شدن آسان در مدارس است.

افزایش سرعت و چابکی در دانش آموزان، هماهنگی بین اعضای بدن، کاهش مضرات خونی، چربی و تناسب اندام، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، جذابیت و تاثیر گذاری رشته طناب زنی از ویژگی های اصلی و محوری برای ارائه آموزش های بیشتر به مربیان در این زمینه است.

طرح آموزشی طناب زنی ظهر پنج شنبه در سالن معلم شهر سنندج و در بین مربیان مرد تربیت بدنی استان کردستان آغاز شد.

کد مطلب 1438503

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