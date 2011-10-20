طرح آموزشی طناب زنی ویژه مربیان ورزش مدارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در سالن معلم شهرستان سنندج طرح آموزشی طناب زنی مربیان ورزش و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان با حضور مدرسان و جمعی از مربیان ورزشی به مدت دو روز برگزار می شود، آغاز شد.

در این دوره آموزشی دو روزه مهارت متنوع از کاربردهای ورزش طناب زنی به 60 مربی زن و مرد تربیت بدنی مدارس استان کردستان آموزش داده می شود و نمره دهی بر اساس پنج سطح ارزیابی توصیفی آموزش است.

آموزه های این طرح در قالب ساعات درس تربیت بدنی در مدارس کلاس چهارم ابتدایی و از نیمه دوم آبان ماه سال جاری ارائه می شود.

بعد آموزشی و بهره وری مفید از زنگ ورزش در مدارس، تقویت زنگ ورزش و در نهایت ارتقاء ورزش انفرادی در بین دانش آموزان مهمترین اهداف برگزاری طرح آموزشی طناب ورزی مربیان است.

رویکرد اصلی این طرح توسعه، تعمیم و تحکیم ورزش، آگاهی و شناخت پیرامون ورزش های کم هزینه با برد زیاد، ایمن و کم خطر بودن در بین دانش آموزان و اجرای شدن آسان در مدارس است.

افزایش سرعت و چابکی در دانش آموزان، هماهنگی بین اعضای بدن، کاهش مضرات خونی، چربی و تناسب اندام، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، جذابیت و تاثیر گذاری رشته طناب زنی از ویژگی های اصلی و محوری برای ارائه آموزش های بیشتر به مربیان در این زمینه است.

طرح آموزشی طناب زنی ظهر پنج شنبه در سالن معلم شهر سنندج و در بین مربیان مرد تربیت بدنی استان کردستان آغاز شد.