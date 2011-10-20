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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

تقدیر جاسبی از خدمات " محمد مجدی" موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

تقدیر جاسبی از خدمات " محمد مجدی" موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

مهاباد - خبرگزاری مهر: عبد الله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از چند دهه خدمات و تلاشهای بی شائبه محمد مجدی از موسسان و روسای سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد با اهدای لوحی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی صبح پنجشنبه در آیینی که به همین منظور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد برگزار شد، گفت: ما باید همواره قدردان زحمات کسانی باشیم که در راه اعتلا علم و دانش در جامعه تلاش کرده اند.

وی در ادامه بیان داشت: تقدیر از فرهیختگان جامعه، تقدیر از مقام علم و دانش و یک عمر تلاش شبانه روزی در مسیر اعتلاء فرهنگ و ادب است.

محمد مجدی، با 88 سال سن، از سابقه 40 سال تدریس در مناطق آموزش عالی مختلف کشور برخوردار بوده و دارای آثاری اعم از تالیف و ترجمه های کتب دینی و ادبی است، این استاد پیشکسوت فرهنگ و ادب مهاباد، ریاست دانشگاه آزاد مهاباد را به مدت 16 سال بر عهده داشت.

در این آیین، همچنین از پروفسور "نورالدین شایسته"، پژوهشگر نمونه کشور و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و دانشجویان ساعی و کارمندان نمونه این واحد با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور افتتاح طرحهای دانشگاههای آزاد اسلامی واحدهای ارومیه و مهاباد به آذربایجان غربی سفر کرده است.

کد مطلب 1438504

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