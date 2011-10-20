تقدیر جاسبی از خدمات " محمد مجدی" موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی صبح پنجشنبه در آیینی که به همین منظور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد برگزار شد، گفت: ما باید همواره قدردان زحمات کسانی باشیم که در راه اعتلا علم و دانش در جامعه تلاش کرده اند .

وی در ادامه بیان داشت: تقدیر از فرهیختگان جامعه، تقدیر از مقام علم و دانش و یک عمر تلاش شبانه روزی در مسیر اعتلاء فرهنگ و ادب است .

محمد مجدی، با 88 سال سن، از سابقه 40 سال تدریس در مناطق آموزش عالی مختلف کشور برخوردار بوده و دارای آثاری اعم از تالیف و ترجمه های کتب دینی و ادبی است، این استاد پیشکسوت فرهنگ و ادب مهاباد، ریاست دانشگاه آزاد مهاباد را به مدت 16 سال بر عهده داشت .

در این آیین، همچنین از پروفسور "نورالدین شایسته"، پژوهشگر نمونه کشور و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و دانشجویان ساعی و کارمندان نمونه این واحد با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد .