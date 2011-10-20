نشتارود میزبان برگزاری چهارمین نشست طرح آموزشی کوثر می شود

غلامرضا احمدی بیداخویدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارائه آموزش به ماموران فنی شهرداری همچنین مسئولان دفاتر فنی و صدور پروانه طی چهار روز برگزار می شود.

وی ایجاد وحدت رویه و بهنگام سازی ضوابط و مقررات را از دیگر اهداف مهم برگزاری این دوره های آموزشی در قالب طرح کوثر عنوان کرد و افزود: ساماندهی و وحدت رویه در گزارشات تنظیمی و جلوگیری از موازی کاری از دیگر اهداف مشخص شده طرح آموزشی کوثر چهار می باشد.

بیداخویدی با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و رفع مشکلات شهروندان در خصوص امور معماری و شهرسازی، عنوان کرد: اشراف بر انجام فعالیت های شهرسازی به منظور جلوگیری از سرگردانی و اتلاف وقت ارباب رجوع از سرفصل های مهم این نشست تخصصی است.

وی با اشاره به برگزاری طرح کوثر سه در سرعین، خروجی این نشست را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تحقق عدالت در اجرای قوانین مربوط به شهرسازی و افزایش آمادگی مدیران بر این مهم از جمله خروجی های این طرح بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تاکید بر استمرار برپایی این دوره های آموزشی گفت: آموزش دوره های شهرسازی زمینه ساز هدایت توسعه است که ضمن تحول و ارتقاء کیفی آموزش تخصصی شهرسازی موجب توسعه فنی و علمی شهرسازی در جهت همگامی با رشد و تحول شهری می شود.

شایان دکر است، چهارمین دوره طرح آموزشی کوثر با محوریت شهرسازی و معماری با حضور مامورین فنی و بازدید مناطق 12 گانه شهرداری از سوم تا ششم آبان ماه سال جاری در نشتارود برگزار می شود وهمچنین دوره دوم این طرح آموزشی از سیزدهم تا شانزدهم آبانماه برگزار خواهد شد.





