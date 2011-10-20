نشتارود میزبان برگزاری چهارمین نشست طرح آموزشی کوثر می شود

غلامرضا احمدی بیداخویدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارائه آموزش به ماموران فنی شهرداری همچنین مسئولان دفاتر فنی و صدور پروانه طی چهار روز برگزار می شود.
وی ایجاد وحدت رویه و بهنگام سازی ضوابط و مقررات را از دیگر اهداف مهم برگزاری این دوره های آموزشی در قالب طرح کوثر عنوان کرد و افزود: ساماندهی و وحدت رویه در گزارشات تنظیمی و جلوگیری از موازی کاری از دیگر اهداف مشخص شده طرح آموزشی کوثر چهار می باشد.
بیداخویدی با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و رفع مشکلات شهروندان در خصوص امور معماری و شهرسازی، عنوان کرد: اشراف بر انجام فعالیت های شهرسازی به منظور جلوگیری از سرگردانی و اتلاف وقت ارباب رجوع از سرفصل های مهم این نشست تخصصی است.
وی با اشاره به برگزاری طرح کوثر سه در سرعین، خروجی این نشست را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تحقق عدالت در اجرای قوانین مربوط به شهرسازی و افزایش آمادگی مدیران بر این مهم از جمله خروجی های این طرح بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تاکید بر استمرار برپایی این دوره های آموزشی گفت: آموزش دوره های شهرسازی زمینه ساز هدایت توسعه است که ضمن تحول و ارتقاء کیفی آموزش تخصصی شهرسازی موجب توسعه فنی و علمی شهرسازی در جهت همگامی با رشد و تحول شهری می شود.
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