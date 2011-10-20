۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-11/

لاریجانی قرقیزستان را به مقصد تاجیکستان ترک کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سفر دو روزه سفر خود به قرقیزستان این کشور را به مقصد تاجیکستان ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قرقیزستان، علی لاریجانی در پایان سفر دو روزه خود به قرقیزستان این کشور را به مقصد تاجیکستان ترک کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر ضمن دیدار با رئیس پارلمان قرقیزستان و رئیس جمهور این کشور از پارلمان قرقیزستان دیدار کرد.
 
لاریجانی امروز پنجشنبه از دانشگاه قرقیزستان بازدید کرده و در جمع دانشجویان و اساتید این دانشگاه به سخنرانی پرداخت.
 
همچنین در جریان این بازدید دانشگاه ملی قرقیزستان مدرک دکترای افتخاری فلسفه به رئیس مجلس شورای اسلامی اعطا کرد.
 
در پایان این سفر لاریجانی با ایرانیان مقیم  قرقیزستان در محل سفارتخانه ایران دیدار کرد.
