اعتراضات بی نتیجه بود/ پارلمان با طرح ریاضتی موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در دور نخست بررسی طرحهای ریاضت طلبانه دولت یونان در پارلمان این کشور، 154 نماینده با اجرای این طرحها موافقت کردند.

هر چند یونان طی روزهای اخیر شاهد شدیدترین اعتراضات علیه اجرای سیاستهای مذکور بوده و اتحادیه ها طی دیروز و امروز اعتصابی سراسری در کشور ترتیب داده اند، پارلمان به دولت "گئورگ پاپاندرو" برای اعمال سیاستهای سخت گیرانه تر اقتصادی که به اعتقاد کارشناسان به ادامه اعتراضات منجر می شود، چراغ سبز نشان داد.

بر این اساس پارلمان یونان امروز پنج شنبه نیز برای تصمیم گیری در مورد اجرای بخشهای دیگری از طرح اقتصادی دولت، تشکیل جلسه می دهد. این در حالی است که در پی اعتصاب سراسری پایتخت یونان در حالت تعطیلی کامل به سر می برد و تجمع معترضان در خیابانها به درگیری آنها با نیروهای پلیس انجامیده است.

گفتنی است در حالی که اتحادیه های کارگری اعضای خود را به حضور پر رنگ در خیابانهای آتن طی دومین روز از اعتصاب سراسری یونان فراخوانده اند، مقامات این کشور نگران گسترش خشونت ها در پایتخت و خارج شدن کنترل اوضاع از دست نیروهای امنیتی هستند.