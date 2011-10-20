18 هزار هکتار باغ در کردستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان اظهار داشت: 18 هزار هکتار زمین در 107 نقطه برای توسعه باغاتدر استان کردستان پیش بینی شده است که کار اجرایی کردن این مهم به همت جهاد کشاورزی و با مشارکت کشاورزان آغاز شده است.

وی با اشاره به میزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرایی کردن این طرح در استان کردستان یادآور شد: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 18 میلیارد تومان پیش بینی شده است که انتظار می رود در راستای جذب و هزینه به موقع این اعتبار در استان اقدامات لازم از سوی مسئولان صورت گیرد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه 120 متر مکعب آب برای اجرایی شدن این طرح در استان لازم است، گفت: با تامین 120 متر مکعب امکان آبیاری شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی هم فراهم می شود.

حسن نژاد با اشاره به اینکه سهم آب کردستان از دریاچه ارومیه 585 میلیون متر مکعب است گفت: با این حجم از آب 36 هزار هکتار از اراضی سد شهید کاظمی با اعتبار 429 میلیارد تومان تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد.

وی گفت: در صورت تامین این میزان آب برای اجرای طرح باغات و تحت پوشش قرار دادن زمین های کشاورزی میزان تولید 90 هزار تن محصولات باغی در استان به بیش از 270 هزار تن افزایش پیدا کرده و در کنار آن زمینه ایجاد اشتغال برای پنج هزار و 600 نفر هم فراهم می شود.

حسن نژاد با اشاره به اینکه نگرانی جهاد کشاورزی گرفتن میزان آب موجود از دریاچه ارومیه است، گفت: تمامی طرح های جهاد کشاورزی به بحث آب مرتبط است و نبود یا کمبود آب با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر امکان اجرای طرح های جهاد کشاورزی در استان را محدود می کند.