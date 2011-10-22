استفاده بهینه از منابع موجب توسعه شهری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز صدرنژاد ظهر شنبه به همراه مدیر منطقه پنج، از روند اجرایی پروژه‌های عمرانی بازدید کرد و تحولات صورت گرفته در این منطقه را مثبت ارزیابی کرد و بر ارتقا سرانه های مختلف در این منطقه تاکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: در خواست مردم از مسئولان، این قشر را به خدمت رسانی هرچه بیشتر ترغیب می کند و تنها با پیگیری هر دو طرف می‌توان به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت.



عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر در ادامه منطقه پنج شهرداری کرج را یکی از مناطق محروم کلانشهر کرج دانست و یادآور شد: این منطقه به دلیل بافت فرسوده و قدیمی، همچنین تراکم بالای جمعیتی با محرومیت در زمینه‌های مختلف از جمله سرانه فضای سبز، خدماتی و ... مواجه است اما خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته از سوی مدیریت شهری کرج و مشارکت فعالانه شهروندان، گام‌های موثری در راستای تغییر چهره این منطقه برداشته شده است.

صدر نژاد با بیان اینکه مردم این منطقه همواره در صحنه های مختلف انقلاب حاضر و پشتیبان نظام بودند بر خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان این منطقه تاکید کرد.

وی از مدیر منطقه خواست با حفظ انگیزه و توان در بین پرسنل منطقه، شرایط کاری را به سمت فراهم کردن بسترهای رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان سوق دهد.

این عضو شورا، تکریم ارباب رجوع را امری مهم تلقی و ضمن تقدیر از اقدامات ارزنده مدیریت منطقه یادآور شد: مجموعه شورای شهر آمادگی هر گونه همکاری جهت خدمات رسانی به مردم فهیم این منطقه را دارد.