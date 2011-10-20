مقدمات اجرای سرشماری در استان قزوین فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم صبح پنجشنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: اجرای طرح سرشماری کار بزرگ، پرحجم و حساسی است که با جمع آوری اطلاعات دقیق همه دستگاه ها می توانند از نتایج آن در راستای برنامه ریزی و تصمیم گیری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه آمار پایه برنامه ریزی در کشور محسوب می شود تصریح کرد: اطلاع رسانی در زمینه سرشماری از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود و در این خصوص می توان از ظرفیت صدا و سیما، ائمه جمعه و جماعات، شوراهای اسلامی شهر و روستا، آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، نشریات و خبرگزاری ها استفاده حداکثری و لازم را برد.

رئیس ستاد سرشماری اطمینان بخشی به مردم را از ابعاد مهم طرح سرشماری ذکر کرد و افزود: ماموران سرشماری و آمارگیر باید رفتاری توام با اخلاق، احترام، تواضع و حجب و حیا با شهروندان داشته باشند تا مردم با میل و رغبت بیشتری با ماموران همکاری کنند.

طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن به طور همزمان از دوم تا 22 آبان ماه در سراسر کشور آغاز خواهد شد.