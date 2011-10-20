دومینوی تزلزل نظامهای سیاسی در غرب/ خشم مردم رو به گسترش است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ان تی وی" آلمان در تحلیلی نوشت: نه تنها در کشورهای عربی مردم قد علم کرده اند و اعتراضات گسترده ای را به راه انداخته اند، در غرب نیز شهروندان تلاش می کنند سرنوشت و آینده خود را بیشتر و بیشتر در دست گیرند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: جنبش تسخیر وال استریت و اعتراضات گسترده در غرب بر ضد نظام سرمایه داری در حال تبدیل شدن به قدرتمندترین جنبش های سیاسی جهانی از سالهای 1960 است. حدود پنجاه سال پیش نیز اعتراضات گسترده علیه جنگ ویتنام در غرب با مشکلات اجتماعی گره خورد و جنبش های وسیعی را در فرانسه، آمریکا، آلمان و دیگر کشورها به راه انداخت.

اعتراض کنندگان امروز چه در اروپا و آمریکا یا در کشورهای عربی نه تنها به سلطه بازارهای مالیاتی و نظام سرمایه داری بر کشورهایشان اعتراض دارند بلکه خواستار دیدگاههای اقتصادی بهتر و دموکراسی بیشتر هستند.

این رسانه آلمانی همچنین تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای عربی این اعتراضات مردمی موفقیت آمیز بوده و به سقوط دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها منجر شد. در اروپا و آمریکا نیز خطر تغییر سیستمهای حکومتی وجود دارد اگر روسای حکومتها در هفته های آینده بالاخره تغییری در سیستمهای خود ایجاد نکرده و بازارهای مالی را مهار نکنند.

اگر روسای حکومتهای غربی موفق به مهار بازارهای مالی نشوند نوبت به شعله ور شدن خشم ملتها درهمه کشورهای غربی خواهد رسید. شهروندان در کشورهای غربی از مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشورهایشان خسته شده اند.

نویسنده در ادامه نوشت: ساختار دموکراسی غربی وضعیت نکبت بار و افتضاحی پیدا کرده و پایه های حکومتها لرزان شده است. حکومتها و پارلمانهای غربی به واسطه مشاوره های غلطی که از لابی های وابسته می گرفتند بسیار شکننده و متزلزل شده اند. چنین سیستم های ضعیفی شدیدا منطق و اعتبار خود را از دست داده اند. مردم اعتماد خود را به سازمانها و موسسات به اصطلاح دموکراتیک غربی از دست داده اند.

دلسردی و ناامیدی مردم از سیاست، منجر به شرکت پایین آنها در انتخاباتها و بی علاقگی آنها به دنیای سیاست شده است. اعتبار سیستم های حکومتی و پارلمانی در غرب و اعتماد مردم به این سیستمها بسیار کاهش پیدا کرده است.

"ان تی وی" آلمان در بخش دیگری از این مطلب نوشت: در فرمهای جدید اعتراضات مردمی در کشورهای غربی خطرات بزرگی برای سیستم های سیاسی ما به وجود آمده است و شاید این همچنین شانسی برای بهبود اوضاع دموکراسی ما باشد.

در سراسر کشورهای غربی جنبش های ریشه ای و عمیقی شکل گرفته است و شهروندان به صورت خودجوش و دقیق تشکل هایی را برای دستیابی به خواسته های خود می سازند. آنها روز به روز بیشتر سرنوشت خود را در دست می گیرند. فرم جدید دموکراسی درغرب در حال جوانه زدن است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: ناامنی سیاسی در غرب افزایش پیدا می کند. فشار برای تغییر بالاست. اینکه سیستم دموکراسی ما در چه مسیری حرکت خواهد کرد مشخص نیست.

نا آرامیها در سالهای شصت قرن گذشته به جنبش های اعتراضی در سالهای 68 منجر شد و از این جنبش ها انقلابهایی شکل گرفت که به برقراری دموکراسی قوی تری ختم شد. در جمهوری وایمار هم نارضایتی های سیاسی به انحصار طلبی و تشکیل سیستم استبدادی منجر شد. در روزهای آینده این خطر وجود دارد که سنگ های دومینوی به راه افتاده بیشتری در غرب سقوط کند.

فرانسه به عنوان یکی از کشورهای با بدهی بالا در معرض خطر سوختن در آتش خشم مردمی قرار دارد و بعد از آن هم نوبت به آلمان می رسد. رم که این روزها در خشم مردمی می سوزد می تواند به دگرگونی عظیمی در دموکراسی غربی منجر شود.من هیچ شکی ندارم که سازمانها و موسسات سیاسی در آلمان و یا در سراسر اروپا نخواهند توانست با موفقیت بر شرایط حساس و پیچیده ای که به وجود آمده است غلبه کنند.