همکاری کلیه ادارات با ستاد سرشماری نفوس و مسکن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی شامگاه چهارشنبه در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان بیجار افزود: فرمان اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 از سوی رئیس جمهور به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی ابلاغ شده و تمامی نهادهای مذکور مکلف هستند نیروی انسانی، خودرو، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز را در طول دوره آموزش و اجرای این سرشماری در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

وی اظهارداشت: هفتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال جاری در آبان ماه انجام می شود و به جهت اهمیت موضوع که برنامه ریزی ها و تصمیم های کلان کشور بر مبنای همین آمار و اطلاعات صورت می گیرد ضروری است برای جمع آوری اطلاعات به روز همه دستگاه ها و مردم کشور به درستی همکاری کنند.

فرماندار بیجار با اشاره به اینکه تاکنون سه مرحله آموزش سرشماری در تهران، سنندج و شهرستان بیجار صورت گرفته است، ادامه داد: در بیجار تعداد 140 نفر در رده های مختلف ستادی این رویداد مهم را انجام می دهند.

جمشیدی عنوان کرد: در دنیا از سرشماری به عنوان یک رخداد ملی یاد می کنند همه بایستی تلاش کنند این امر مهم به صورت دقیق انجام شود تا تصویر روشنی از وضعیت جمعیت و مسکن کشور و خصوصیات آنها برای استفاده مسئولان و تصمیم گیران فراهم شود.

وی در پایان گفت: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن کار بسیار بزرگی است که به امکانات، بودجه و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد و برای آماده سازی طرح و برنامه آن سال ها وقت صرف می شود .