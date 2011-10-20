معاون دادستان کل کشور مامور تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه‌قضائیه، پیرو دستور روز گذشته رئیس قوه‌قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی به دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری و تعقیب جرایم مسئولان و مقامات دولت آمریکا و حمایت و پشتیبانی آمریکا از اقدامات و جنایات گروهک‌های تروریستی در داخل کشور، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، یکی از معاونان خود را با ابلاغ ویژه مسئول پیگیری و تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی برای طرح دعاوی در مراجع صالح قضایی داخل و خارج از کشور کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قضایی، دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مامور کرد پرونده ویژه‌ای را در قبال جنایت های آمریکا علیه ایران و کشورهای اسلامی گشوده و آن را پیگیری کنند.