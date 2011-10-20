صنعت و معدن در جایگاه نخست صادرات خوزستان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید خلف موسوی با بیان اینکه کل صادرات شش ماهه استان پنج میلیون و 452 هزار تن است، افزود: از این مبلغ پنج میلیون و 39 هزار تن مربوطه به گروه های (پتروشیمی، صنعتی، معدنی و فلزات) است.

وی افزود: از لحاظ ارزش کل صادرات شش ماهه استان 2.7 میلیارد دلار بوده که سهم این گروه 2.5 میلیارد دلار است.



رئیس کمیته تخصصی صادرات در بخش صنعت و معدن با اشاره به اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی و کالاهای صنعتی و معدنی تصریح کرد: این مسئله در توسعه پایدار و افزایش ثروت، درآمد ملی و رفاه اجتماعی دخیل است و پر کردن ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی، حل مشکل اشتغال و کاهش تورم از جمله مواردی است که راه حل اساسی و پایدار آن به وسیله صادرات غیر نفتی ممکن است.



موسوی همچنین به تلاش کمیته تخصصی صادرات در بخش صنعت و معدن در جهت شناسایی واحدهای صادرات محور، ریشه یابی و رفع مشکلات این واحدها در مسیر صادرات اشاره کرد.



وی در خصوص تاثیر ادغام صورت گرفته در دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بر صادرات گفت: این ادغام موجب می شود تصمیمات درباره تولید، مصرف، صادرات غیر نفتی و واردات با یک مدیریت واحد صورت گیرد که افزایش تولید و صادرات غیرنفتی موثر خواهد بود.



موسوی بیشترین اقلام صادراتی را شامل مواد پتروشیمی، آهن آلات، فولاد، سیمان کلینکر، مصالح ساختمانی، نوشابه و پارچه عنوان کرد و کشورهای کویت، امارات متحده عربی و قطر را مهمترین مشتریان کالاهای صنعتی، فلزی و معدنی استان خوزستان ذکر کرد.