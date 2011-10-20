به گزارش خبرنگار مهر شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در سومین کنگره کانون دانشگاهیان ایران اسلامی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به نیاز جامعه اسلامی به تشکیلات و حزب گفت: در طول سالیان بعد از انقلاب اسلامی برخی مخالف تحزب بودند اما به تدریج به این نتیجه رسیدند که ما برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیازمند برنامه ریزی و تشکیلات هستیم.

وی افزود: این عده معتقد بودند تحزب به نفع نظام نیست البته شهید بهشتی در سالهای اولیه انقلاب موضوع تحزب را به روشنی تبیین کردند و بعدها هم رهبر معظم انقلاب به مناسبت های مختلف در خصوص نیاز جامعه به حزب اسلامی فرمایشاتی ایراد کردند.

وی با تاکید بر اینکه حزب اسلامی باید هدفش از کار تشکیلاتی روشن باشد گفت: احزاب مختلفی در طول عمر انقلاب اسلامی فعالیت کرده اند اما به دلیل اینکه آرمانهای خود را به خوبی تنظیم نکردند منحرف شدند.

صدر ادامه داد: یک حزب اسلامی باید برای ترویج معارف و فکر دینی تلاش کند . شاهد بوده ایم برخی احزاب دولت ساخته در کشورمان شکل گرفتند که با استفاده از رانت قدرت به صحنه آمدند اما به محض اینکه دوره دولت وابسته به آنها تمام شد قدرت این حزب ها هم رو به افول نهاده و فعالیت آنها کم شد. معتقدم این گونه حزب ها اسلامی نیستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تشکل های اساتید و دانشجویی باید برنامه مدونی برای بصیرت افزایی داشته باشند ادامه داد: اگر یک تشکیلات اسلامی بخواهد به نتیجه برسد باید هدفگذاری درست داشته باشد. صدر با بیان اینکه مصداق کلاسیک برای یک حزب اسلامی در کشورمان وجود ندارد گفت: یک حزب کارآمد باید باعث علاقه مندی مردم به نظام شود و درجه مشارکت مردم در امور سیاسی را بالا ببرد.

صدر افزود: سابقه تحزب در کشور ما خوب نیست . معتقدم اگر می خواهیم شاخصه های یک حزب اسلامی را در جامعه ایجاد کنیم باید این شاخص ولایت فقیه باشد.

وی در ادامه به انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و گفت: عده ای در فتنه 88 با سکوت خود آب به آسیاب دشمن ریختند لذا باید فاصله خود را با آنها حفظ کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مرزبندی شفاف با جریانهای فتنه و انحرافی بسیار مهم است چرا که هر دوی آنها بدنبال به چالش کشیدن اصل نظام و ولایت فقیه هستند.

وی اضافه کرد: باید در انتخابات مجلس رقابت های سالم در درون نظام شکل بگیرد. برخی که از امروز با سخنان خود خدشه به سلامت انتخابات وارد بکنند مغایر با نظر رهبری رفتار می کنند.

صدر با تاکید بر اینکه باید مقابل شبهه وارد کردن به سلامت انتخابات بایستیم گفت: هم اکنون جریان های فتنه و انحرافی حلقه مشترک تشکیل داده اند و می خواهند ریشه نظام و ولایت فقیه را بزنند.