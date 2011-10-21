به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف این هفته خبرهای زیادی را به خود اختصاص داده بود. از اعتراض این دانشگاه به رتبه بندی موسسه بین المللی تایمز گرفته تا گلایه از کمبود خوابگاه و امکانات برای این دانشگاه.

اعتراض دانشگاه شریف به نتایج رتبه بندی موسسه بین المللی تایمز

روستاآزاد در اعتراض به نتایج رتبه بندی موسسه بین المللی تایمز یادآور شده بود: دانشگاه شریف در بیانیه خود تاکید کرد: "این دانشگاه بر این باور است که جامع و مانع بودن شاخصهای این رتبه ‌بندی و وزن آنها در سنجش نهایی با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در عرصه فعالیتهای دانشگاهی فاصله دارد.

از نظر رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه خوب دانشگاهی است که در هر کجا که باشد باید یکی از این شاخصهای مهم فرهنگی را مد نظر بگیرد و بر همین اساس ورودیها و خروجیها را بسنجد.

بازنشستگی 25 استاد دانشگاه شریف

خبر بازنشستگی 25 استاد دانشگاه شریف باردیگر این دانشگاه را خبر ساز کرد. رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره جزئیات بازنشستگی این تعداد 25 استاد گفت: این 25 نفر با درجه مربی و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند که بر اساس آیین نامه آنها را بازنشسته کردیم.

اما خبرهای شریفی این هفته ادامه داشت. رئیس دانشگاه صنعتی شریف در جمع روسای دانشگاه با اشاره به برخی مشکلات در این دانشگاه گفت: هنوز در دانشگاه صنعتی شریف برخی از دانشجویان در نمازخانه می‌خوابند. اگر رئیس دانشگاه باید به فعالیت‌های فرهنگی اهمیت بدهد پس نباید لنگ نان و جای خواب دانشجویان باشد.

تیترخوانی وزیر علوم در جمع روسای دانشگاهها

کامران دانشجو وزیر علوم در بین اظهارات خود در جمع روسای دانشگاه ها، یکی از روزنامه های صبح تهران را در مقابل خود گذاشت و از روی آن، شروع به خواندن کرد. وی در توضیح این اقدام خود گفت: "صبر کنید تا تیتر و سوتیترهای صفحه اول یک روزنامه را بخوانم تا ببینید برخی از روزنامه ها چطور درباره کشور و اوضاع آن می نویسند."

پس از آن که دانشجو شروع به خواندن تیترها کرد، با تحلیل تیترهای روزنامه گفت: "آیا در این روزنامه یک نکته مثبت وجود دارد یا نه؟ ببینید اینها در مسیر حضرت آقا حرکت می کند؟ یعنی ما یک نکته مثبت در آن روز نداشتیم؟ می بینید شلاق را چطور به جان دولت گرفته اند؟"

دانشجو در پایان تحلیل رسانه ای خود، افزود: "یک تیپ از روزنامه های ما این طوری اند. خداوکیلی یک نفر این تیترها را بخواند، چه چیزی از فضای کشور در ذهنش می آید؟ این در راستای فرمایشات حضرت آقاست ولایتمداران!؟ در عمل باید نشان داد ولایتمدارید. حتی اگر با ذوق و سلیقه سیاسی ما نیز همخوانی ندارد.این را گفتم که بدانید از این مباحث چه چیزهایی تیتر می شود؟"

وی با اشاره به پیامک یکی از خبرگزاریها که روی تلفن همراهش آمده بود، گفت: "همین الان خبرهای این نشست را می نویسند، ببینید چطور منعکس کرده اند: دانشجویان در خوابگاه می خوابند! آیا آقای روستا آذر گفت همه دانشجویان در خوابگاه ها می خوابند؟ این انصاف است؟ آخر یک مقدار هم به فکر آخرت باشید. اگر این دنیا جای بندبازی است، آن دنیا جای بند بازی نیست. این نوع خبرسازی، اخلاقی نیست."

دیر رسیدن سرفصلهای علوم انسانی و دعوای دو نهاد مدیریتی و پژوهشی

قدیمی - مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، از بد قولی دو پژوهشگاهی خبر داد که قرار بود تا شهریورماه 90 سرفصلهای بازنگری شده علوم انسانی را طبق قرارداد رسمی که با وزارت علوم داشتند، تحویل دهند اما خلف وعده کردند. دو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و حوزه و دانشگاه در عدم تحویل به موقع سرفصلهایی که طبق قراردادی رسمی می بایست تا شهریورماه تحویل دهند بدقولی کردند.

اما پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به اظهارات مدیر وزارت علوم واکنش نشان داد و در بیانیه ای اعلام کردند ما بدقولی نکردیم و پژوهشگاه در بازنگری سرفصلهای علوم انسانی و ارائه سرفصلهای جدید به موقع اقدام کرده است.

دایی و فردوسی‌پور فوتبالیست های دانشگاهی

علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن و عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 در دیداری که بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران برگزار شد، همبازی شدند. این دو به مناسبت روز تربیت بدنی در دیدار تیم های پیشکسوتان دانشگاه صعنتی شریف و دانشگاه تهران در سالن ورزشی دانشگاه شریف شرکت کردند و در پایان تیم دایی و فردوسی پور برابر حریف خود به پیروزی 7 بر 6 رسیدند.

در این دیدار در تیم دانشگاه صنعتی شریف عادل فردوسی پور علی دایی سرشناس ترین چهره ها بودند و در تیم دانشگاه تهران نیز رحمان رضایی، حسین عبدی و آتیلا حجازی حضور داشتند. محمد فنایی نیز به عنوان داور این دیدار نمادین حضور داشت. علاقمندان و دانشجویان زیادی از این دیدار استقبال کردند.

ترکستانی چهره خبرساز آذر89 وزارت بهداشت رفت

دکتر فرحناز ترکستانی پس از دو سال و 26 روز حضور در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این معاونت رفت. وی که در تاریخ 31 شهریور ماه سال 88 فعالیت خود را در معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت آغاز کرد، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و متخصص بیماریهای زنان است. ترکستانی در روز 29 آذر ماه سال 89 با خبری مبنی بر انتصاب از سوی رئیس جمهور به معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان ملی جوانان خبر ساز شد.

در نهایت نامه ای از سوی ترکستانی منتشر شد که در آن از رئیس جمهور خواسته بود با توجه به وظایف خانوادگی و ضعف قوای جسمانی ریاست سازمان ملی جوانان را به شخص دیگری واگذار کند. دکتر ترکستانی در مهرماه 90 به دلیل بیماری از مسئولیت خود سه بار استعفا داد که هر سه بار با مخالفت وزیر بهداشت مواجه شد اما در نهایت به دلیل ایجاد شرایط برای بهبودی کامل، وزیر بهداشت این بار دکتر محمدحسین آیتی را به عنوان جایگزین وی معرفی کرد.

روسای دانشگاهها به دنبال تحریم یک دانشگاه یک ناشر خارجی را تحریم کردند

روسای دانشگاهها به دنبال تحریم یکی از دانشگاههای کشور توسط الزویر، امروز با اکثریت آرا این ناشر خارجی را تحریم کردند. روسای دانشگاه‌ها ناشر الزویر را با اکثریت آرا و با پیشنهاد رئیس دانشگاه تهران تحریم کردند. این ناشر یکی از دانشگاه‌های کشور را به دلیل فعالیت در حوزه‌ پژوهش‌های دفاعی تحریم کرده بود.