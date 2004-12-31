اركستر زهي " نوبان " در كاخ نياوران كنسرت مي دهد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اين برنامه در روزهاي 18،17 و 19 دي ماه در سالن اختصاصي كاخ نياوران برگزار مي شود.

برگزاري اين برنامه را نشر موسيقي هرمس با همكاري انجمن موسيقيدانان نياوران به عهده دارند.

در اين برنامه 16 نوازنده زهي ايراني در كنار نوازنده ميهمان فرانسوي " پير بارانگلر" نوازنده فلوت ، به اجراي آثار موسيقي كلاسيك مي پردازند.

از جمله اين آثار مي توان به " رقص هاي قديمي"،" قطعاتي براي فلوت و اركستر"،"سمفوني آسان" و "سوئيت زهي" اشاره كرد.

شايان ذكر است كه مديريت هنري اين برنامه را " كريستف رضاعي" ؛آهنگساز و خواننده دورگه ايراني - فرانسوي به عهده دارد.