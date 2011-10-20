به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله رقابت‌های لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاه‌های کشور بعد از برگزاری مرحله نخست در قم و برگزاری مرحله دوم در اصفهان، از فردا با رقابت مدعیان صعود به لیگ بر‌تر به میزبانی هیئت تیراندازی استان گیلان در رشت برگزار می‌شود.



این در حالی است که امسال تیم‌های حاضر در مسابقات این فصل لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاه‌های کشور در دو گروه و در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه بادی برای صعود به لیگ بر‌تر این رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



بر این اساس در گروه نخست رقابت‌های لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور تیم‌های قم، فارس، خراسان شمالی، گیلان، گلستان و مقاومت اصفهان حضور دارند که برای کسب جواز صعود به مرحله رقابت نزدیکی با یکدیگر خواهند داشت.



همچنین در گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ امسال تیم‌های تیراندازی بانوان هیئت تیراندازی استان‌های قزوین، کرمان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و دانشگاه علوم انتظامی برای صعود به مرحله لیگ دسته اول تیراندازی بانوان بعد پیکار می‌کنند.



رقابت‌های این هفته در حالی برگزار می‌شود که تیم بانوان قم با نتایج خوبی که در دو هفته قبل از دور رفت رقابت‌های لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاه‌های کشور کسب کرده‌اند، با ۲۲ امتیاز در صدر جدول رشته تفنگ بادی حضور دارند.



همچنین در مسابقات لیگ امسال تا پایان هفته دوم در رشته تپانچه بادی، تیم بانوان هیئت تیراندازی قم با کسب چهار امتیاز بعد از تیم‌های مقاومت اصفهان، خراسان شمالی، گیلان و گلستان در مکان چهارم جدول رده بندی ایستاده است.



نگاهی به جدول رده بندی گروه نخست مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاه‌های کشور نشان می‌دهد که در گروه نخست که تیم بانوان هیئت تیراندازی قم حضور دارد، در جدول رده‌بندی رشته تفنگ بادی تیم قم صدرنشین است و تیم‌های بانوان مقاومت اصفهان، گیلان، فارس، گلستان و خراسان شمالی، در مکان‌های دوم تا ششم جای دارند.



وی تصریح کرد: این در حالی است که در جدول رده‌بندی رقابت‌های تیراندازی با تپانچه بادی تیم‌های تیراندازی مقاومت اصفهان، خراسان شمالی، گیلان، گلستان، قم و فارس در مکان‌های اول تا ششم جدول رده بندی مسابقات ایستاده‌اند.



در ترکیب تیم تیراندازی بانوان قم در مسابقات هفته سوم از دور رفت پیکارهای لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاه‌های کشور، پنج تیرانداز حضور دارند که در تپانچه بادی این رقابت‌ها خانم‌ها مژگان علیرضا قمی، عالمه ایزانلو عضو هستند.



همچنین در همین رقابت‌ها و در رشته تفنگ بادی خانم‌ها فهیمه زند، مهسا احمد آبادی و آزاد غنیمتی در هفته سوم از دور رفت مرحله گروهی پیکارهای لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاه‌های کشور به رقابت با حریفان می‌پردازند.



در مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور در این فصل ۱۱ تیم حضور دارند و در پایان دو تیم به لیگ بر‌تر این رشته راه خواهند یافت.