پل شهرک صنعتی کامبوزیا تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی اظهار داشت: مبلغ اولیه این پیمان چهار میلیارد و 100 میلیون ریال بوده که تاکنون دو میلیارد از آن هزینه شده است.

وی گفت: طول این پل 40 و عرض آن 11.80 متر است که در بخش ورودی این شهرک قرار دارد.

یعقوبی افزود: پل شهرک صنعتی کامبوزیا با دو دهانه 20 متری و عرشه دال بتنی مجوف درجا است که طرح سازه آن برگرفته از آیین نامه استاندارد 2002 و بارگزاری غیر لرزه ای آن نیز بر اساس نشریه 139 و آیین نامه لرزه ای نشریه شماره 463 معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: تاکنون مانند این پل در جنوب شرق کشور اجرا نشده است.

وی گفت: ‌اجرا و ساخت این پل از مصوبات سفر دوم ستاد تسهیل صنعت و معدن در خرداد ماه سالجاری بود که عملیات اجرایی آن از تیر ماه آغاز شد.

یعقوبی بیان داشت: ساخت این پل برای 25 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

یعقوبی اظهار داشت:‌ این پل در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

