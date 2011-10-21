به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعات جدید به دست آمده خون ماموتها دارای ماده‌ای ضد یخ مانند بوده است که می توان امروز از آن برای درمان برخی بیماریها استفاده کرد. در برخی از جراحیها و اورژانسهای پزشکی، کاهش دمای بدن بیمار می‌تواند از آسیبهای اندامی جلوگیری کند اما در عین حال کار خطرناکی است.

برای کاهش خطر این کار، زیست شناسان دانشگاه کارنگی ملون تحقیقاتی را بر روی ماموت های منقرض شده، پستاندارانی که در آب و هوای یخبندان زندگی می کردند، انجام دادند.

محققان در آزمایش اخیرشان هموگلوبین های ماموتها را بازسازی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که هموگلوبین این نوع ماموتها تفاوت اندکی با ماموتهایی که در آب و هوای گرم رشد کرده اند (فیلهای آسیایی) دارند.

محققان همچنین خواص عملکردی هموگلوبینهای انسانها، فیلهای آسیایی و ماموتها را با هم مقایسه کرده و دریافتند هموگلوبین ماموتها نسبت به سرما حساسیت بسیار کمتری داشته و از این رو حتی در سرما هم از قابلیت اکسیژن رسانی به بافتهای بدن برخوردار بوده اند.

بر اساس گزارش ساینس آپدیت، از این رو دانشمندان امیدوارند بتوانند از این یافته در راستای تولید محصولات خونی مصنوعی استفاده کنند که می توان آنها را در صورت اضطرار برای درمان افراد بیماری که نیاز سریع به پایین آوردن دمای بدنشان است به کار گرفت.