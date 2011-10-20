فروریختن آخرین پایگاه هواداران قذافی/ سرت به تصرف انقلابیون در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز و شبکه تلویزیونی بی بی سی، نیروهای انقلابی لیبی آخرین مقاومت های مزدوران معمر قذافی در شهر زاد گاه وی را در هم شکستند.

یک فرمانده انقلابیون در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت: سرت آزاد شد و دیگر هیچ یک از افراد قذافی درآن حضور ندارند. به گفته وی انقلابیون لیبی در حال تعقیب هواداران قذافی هستند که با حمله گسترده آنان به بیابانهای اطراف گریخته اند.

همچنین یک فرمانده دیگر شورای انتقالی لیبی از آزادی کامل این شهر بندری در ساحل مدیترانه که آخرین پایگاه مقاومت مزدوران قذافی پس از تصرف شهر بنی ولید به شمار می رفت، خبر داد.