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۱۰ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۲۳

به دنبال وقوع دو انفجار در عربستان سعودي صورت گرفت ؛

اتخاذ تدابير شديد امنيتي در كويت

مقامات مسئول كويت پس از وقوع دو انفجار دررياض تدابير شديدامنيتي رادر محدوده موسسات حياتي ، دولتي و محل سكونت خارجي ها وضع كردند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،مسئولان امنيتي وشاهدان عيني دركويت ضمن اعلام اين خبر افزودند: نيروهاي گارد ملي  و واحدهايي ازنيروهاي ويژه كويت دراطراف هتل ها، مناطق مسكوني محل اقامت خارجيها و موسسات حياتي مستقر شدند وهمزمان با آن نيروهاي پليس طي شب گذشته و صبح امروز نيز در راههاي اصلي اقدام به ايجاد موانع نظامي كردند.

يك مسئول امنيتي كويت نيز ضمن تاييد اين خبر اعلام كرد: مقامات مسئول كويتي پس ازدوعمليات جداگانه انتحاري در رياض پايتخت عربستان سعودي تصميم گرفتند تدابير شديد امنيتي درمحدوده مراكز حساس وحياتي را وضع كنند.

کد مطلب 143857

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