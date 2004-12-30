اتخاذ تدابير شديد امنيتي در كويت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،مسئولان امنيتي وشاهدان عيني دركويت ضمن اعلام اين خبر افزودند: نيروهاي گارد ملي و واحدهايي ازنيروهاي ويژه كويت دراطراف هتل ها، مناطق مسكوني محل اقامت خارجيها و موسسات حياتي مستقر شدند وهمزمان با آن نيروهاي پليس طي شب گذشته و صبح امروز نيز در راههاي اصلي اقدام به ايجاد موانع نظامي كردند.

يك مسئول امنيتي كويت نيز ضمن تاييد اين خبر اعلام كرد: مقامات مسئول كويتي پس ازدوعمليات جداگانه انتحاري در رياض پايتخت عربستان سعودي تصميم گرفتند تدابير شديد امنيتي درمحدوده مراكز حساس وحياتي را وضع كنند.