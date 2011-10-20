تعداد رشته های دانشگاه آزاد گرگان سه برابر شد

رضاعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف دانشگاه آزاد اسلامی گرگان افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی مطابق با نیاز استان و منطقه است.

وی اظهار داشت: از همین رو تاسیس و راه اندازی رشته های جدید و متناسب با نیاز داوطلبان مهمترین اولویتهای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان محسوب می شود.

محسنی تصریح کرد دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای مورد نیاز در سال تحصیلی اینده در رشته های مهندسی برق با گرایشهای الکترونیک و مخابرات ، مهندسی کامپیوتر با گرایشهای نرم افزار و سخت افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع دانشجو می پذیرد.

گفتنی است اخیرا نیز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی کشاورزی گرایش شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و شیمی با گرایش شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد و الهیات و معارف اسلامی با گرایش ادیان و عرفان و علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی پیوسته موافقت کرد.