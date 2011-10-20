صادرات کالاهای غیرنفتی در گیلان 44 درصد رشد یافت

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی از رشد 16 درصدی برخوردار بوده است.



وی اظهارداشت: در این مدت ارزش مالی کالاهای صادر شده از استان حدود 198 میلیون دلار بوده که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: عمده محصولات صادر شده شامل محصولات نباتی، محصولات غذایی، محصولات نساجی، صنایع شیمیایی، محصولات پلاستیکی و مواد معدنی بوده که اغلب به کشورهای حوزه قفقاز، عراق، ترکیه و کشورهای آسیای میانه صادر شده است.



وی عنوان کرد: همچنین در شش ماهه نخست امسال 60 هزار و 474 تن کالا به ارزش تقریبی 14 میلیون و 700 هزار دلار به صورت تجارت چمدانی از استان صادر شده است.



اصغریان گفت: در نیمه نخست سال جاری 142 فقره کارت بازرگانی برای متقاضیان در استان صادر و 213 فقره کارت بازرگانی نیز تمدید شده است.



وی افزود: پارسال بخشی از جوایر صادراتی صادر کنندگان نمونه استان معادل 71 میلیارد ریال پرداخت شده و پیگیری پرداخت بقیه جوایز نیز بصورت جدی در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان قراردارد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یادآورشد: بررسی و تائید عضویت 63 نفر از متقاضیان عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه تجارت خارجی این سازمان در شش ماهه نخست امسال بوده است.