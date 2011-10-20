پدر معتاد در قم خانواده‌ خود را مضروب کرد/ کار یک فرزند به اتاق عمل کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، پدری در قم که به شدت به ماده مخدر شیشه معتاد بود، بر اثر تأثیرات سوء مواد با چاقو به اعضای خانواده خود از جمله همسرش حمله‌ور شد و تمام اعضای خانواده را مضروب کرد.



براساس این گزارش، درحین درگیری هنگامی که یکی از فرزندان قصد دفاع از مادر خود را داشت، از سوی پدر معتاد از ناحیه قلب مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به شدت مجروح ‌شد.



لازم به ذکر است پس از انتقال فرد مجروح به اورژانس مرکز آموزشی درمانی نکویی‌ و هدایتی قم، در بدو ورود، به علت ایست قلبی، به اتاق احیاء منتقل و عملیات احیای قلبی ریوی بر روی وی انجام شد.



پس از آن فرد مضروب به سرعت جهت درمان پارگی قفسه سینه و قلب به اتاق عمل اعزام و با حضور سه پزشک مورد عمل جراحی قرار گرفت که خوشبختانه و با تلاش بی‌وقفه کادر اتاق عمل بیمارستان نکوئی، بیمار از مرگ حتمی نجات یافت و به آی سی یو منتقل شد.



بر پایه این گزارش، همچنین در این درگیری برادر کوچکتر، مادر و فرد معتاد نیز دچار جراحت و همگی به این مرکز منتقل شدند.



لازم به ذکر است، شدت جراحت این جوان و صدمه وارده به قلب به حدی خطرناک بود که به خواست خدا و با سرعت عمل تیم پزشکی و پرستاری از مرگ حتمی نجات یافت. حال این بیمار هم‌اکنون رضایت بخش گزارش شده است.

