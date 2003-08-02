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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۳۶

ديروز به تصويب رسيد :

قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل درباره ليبريا

قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل درباره ليبريا

شوراي امنيت سازمان ملل متحد ديروز قطعنامه جديدي را براي بهبود اوضاع در ليبريا به تصويب رساند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازرويترز، شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه اي را مبني بر اعزام نيروهاي بين المللي براي پايان درگيريها در  ليبريا به تصويب رساند .
دوازده كشور از پانزده عضو سازمان شوراي امنيت سازمان ملل ديروز اين قطعنامه را با هدف اعلام آتش بس بين دولت و شورشيان به تصويب رساندند .
آلمان ، فرانسه و مكزيك از شركت در تصويب اين قطعنامه خودداري كردند .
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در اين خصوص گفت : با  تصويب اين قطعنامه مي توان اميدوار بود كه  شرايط مردم ليبريا خيلي زود بهبود پيدا خواهد كرد .
طبق مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل تا اول ماه اكتبر بايد نيروهاي حافظ  صلح با نظارت سازمان ملل به ليبريا اعزام شوند .
" فرد اكهارد " سخنگوي سازمان ملل نيز در اين خصوص اعلام كرد : از فرصت كمي كه پيش رو داريم نگران هستيم .
"جان نگروپونته" نماينده آمريكا در سازمان ملل گفت :  بدون شك تصويب قطعنامه سازمان ملل  در حل مشكلات مردم ليبريا موثر خواهد بود .
در گرد همايي اخير كميته اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا (ECOWAS ) در تاريخ 4 جولاي ( 13 تير) با اعزام نيروهاي حافظ صلح به ليبريا موافقت كرده بودند. اين كميته  در آن هنگام اعزام  حدود 1300 نيروي نيجريه اي را نيز به تصويب رسانده بودند.  
با گذشت  2 هفته از آغاز درگيريها بين نيروهاي دولت و شورشيان در ليبريا آمار كشته شدگان به مرز  1000 نفر رسيد .  

کد مطلب 14386

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