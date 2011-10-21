اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار مس سرچشمه مقابل صنعت نفت آبادان گفت: بعد از بازی مقابل ذوب آهن تمرینات خوبی را برگزار کرده‌ایم. برنامه تمرینات تیم ما نیز براساس شرایط تیم نفت بوده و با آمادگی کامل به مصاف این تیم خواهیم رفت.

وی با اشاره به اینکه تیمش در بازی مقابل صنعت نفت آبادان بازیکن محروم و مصدومی ندارد، افزود: به امید خدا روند پیروزی‌های تیم مس سرچشمه از روز شنبه آغاز می شود. تیم ما در هفته‌های گذشته هم خوب کار کرده اما در گلزنی توفیق آنچنانی نداشته‌ایم که با رفع این مشکل در بازی با صنعت نفت آبادان امیدوار به کسب پیروزی هستیم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه در خصوص رفع مشکل گلزنی این تیم و اینکه آیا کرمانی‌ها برای حل این مشکل قصد جذب بازیکن جدیدی را ندارند؟، گفت: الان هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم و باید تا نیم فصل صبر کنیم. با این شرایط نباید روحیه بازیکنان خود را تخریب کنیم. در شرایط فعلی من بهترین بازیکنان را دارم و از توانایی آنها به نحواحسن استفاده خواهم کرد.

شرفی با ابراز اطمینان از بقای تیم فوتبال مس سرچشمه در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور گفت: سال گذشته تیم شهرداری تبریز شرایطی مشابه با ما داشت و در نهایت در لیگ برتر ماندنی شد. شما اطمینان داشته باشید که تیم مس سرچشمه نیز در لیگ برتر می ماند و سقوط نخواهد کرد.

وی از حمایت‌های مدیریت باشگاه مس سرچشمه تشکر کرد و گفت: من در تیم مس سرچشمه هیچ کم و کسری ندارم و بهانه‌ای برای اینکه تیم نتایج خیلی خوبی نگرفته است، وجود ندارد. در تیم ما همه پشت سر هم هستند و از یکدیگر حمایت می کنند. هیئت مدیره، مدیرعامل باشگاه خوشبختانه همراهی خوبی با ما دارند به گونه‌ای که اگر کسی نداند جایگاه مس سرچشمه در جدول رده بندی کجاست، از انسجام تیم ما گمان می کند در زمره تیم‌های بالای جدولی هستیم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان هماهنگی و همدلی عوامل این باشگاه را بی نظیر خواند و در خصوص شرایط تیم نفت آبادان به خبرنگار مهر گفت: ما تیم نفت آبادان را به خوبی می شناسیم. در لیگ برتر امسال تیم بد نداریم و همه تیم‌ها خوب هستند که نفت یکی از آنهاست. تیم نفت با بهره گیری از فوتبال ناب آبادانی خوب بازی می کند و نتایج مطلوبی کسب کرده است اما ما در مصاف با این تیم خوب چاره‌‍ای جز پیروزی نداریم و قطعا برای رسیدن به این هدف نهایت تلاش خود را خواهیم کرد.

تیم فوتبال مس سرچشمه روز شنبه در چارچوب هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان پذیرای تیم صنعت نفت آبادان خواهد بود.